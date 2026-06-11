Nunes Marques afirma que magistratura enfrenta "dificuldades financeiras"

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou que a magistratura brasileira atravessa um período de dificuldades financeiras e enfrenta um momento desafiador. A declaração foi feita durante a cerimônia de posse da nova diretoria da Associação de Juízes Federais do Brasil (Ajufe). As informações são do jornal O Globo.

O evento ocorreu na quarta-feira (10), nas dependências do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e marcou a posse da juíza federal Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira na presidência da entidade para o biênio 2026-2028. Durante o discurso, Nunes Marques manifestou apoio aos integrantes da magistratura federal.

"Um olhar sempre atento às necessidades da magistratura e me ombreando a ela neste momento difícil que atravessa, em razão, de talvez a forma como se comunicam os periódicos brasileiros em relação às dificuldades financeiras, às vezes não muito reconhecidas pela sociedade. Eu quero reafirmar meu apoio à magistratura federal", declarou o ministro.

Em seguida, ele acrescentou: "Eu desejo aos empossandos uma profícua atuação à frente da instituição. Contem comigo no Supremo Tribunal Federal, com um olhar sempre atento às necessidades da magistratura".

Posse na Ajufe

Além de Nunes Marques, participaram da cerimônia os ministros do STJ Herman Benjamin, Maria Thereza de Assis Moura, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Isabel Gallotti, entre outras autoridades.

Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira sucede o juiz Caio Marinho no comando da Ajufe. Segundo as informações divulgadas durante a cerimônia, ela é a primeira mulher a assumir a presidência da associação em seus 53 anos de existência.