Nunes Marques será relator de ações sobre Master e Dark Horse no TSE

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, foi definido como relator de três ações relacionadas ao chamado caso Master e ao documentário Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações foram publicadas pela CNN Brasil.

A distribuição dos processos ocorre após Kassio editar, no fim de maio, uma resolução que o designou, ao lado dos ministros André Mendonça e Estela Aranha, para conduzir as ações envolvendo propaganda eleitoral que chegarem ao tribunal durante o período das eleições.

Um dos processos foi apresentado pelo Partido Liberal (PL) e questiona uma pesquisa realizada pelo instituto AtlasIntel. Segundo a legenda, um dos questionários do levantamento teria influenciado negativamente os entrevistados ao reproduzir o áudio de uma conversa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Outra ação foi protocolada pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que solicita ao TSE a suspensão da exibição do filme Dark Horse. O parlamentar argumenta que a produção pode gerar um “efeito eleitoral abusivo” e impactar a disputa eleitoral.

Já o terceiro processo foi apresentado pelo deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP). Na ação, o parlamentar pede a abertura de uma investigação para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao financiamento do documentário.

Segundo Chinaglia, a obra pode ter influência sobre o processo eleitoral e provocar desequilíbrio na corrida presidencial, razão pela qual defende a apuração de eventual abuso de poder econômico e político ligado à produção do filme.

As três representações passarão agora à análise do ministro Kassio Nunes Marques, que conduzirá a tramitação dos casos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.