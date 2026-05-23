"O bolsonarinho está virando um azarão", diz Rui Falcão sobre Flávio Bolsonaro

247 - O deputado federal Rui Falcão (PT-SP), ex-presidente do PT, reagiu com ironia à queda nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (22), que apontou o presidente Lula (PT) com nove pontos de vantagem sobre o parlamentar.

Falcão associou o desempenho de Flávio ao filme “Dark Horse”, cujo título em português significa “azarão”, em referência ao caso que abalou a campanha do senador após a revelação de mensagens sobre pedido de recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar a produção.

“O bolsonarinho está virando mesmo um azarão. Azar o dele. Primeira pesquisa após a revelação dos áudios com Vorcaro mostra o nepo baby Bolsonaro nove pontos atrás de Lula. Se continuar assim, logo logo o ‘01’ vira, de vez, um pangaré”, disse Falcão.

Caso Dark Horse pressiona Flávio Bolsonaro

A fala do deputado petista ocorre no contexto da primeira pesquisa Datafolha divulgada depois da crise envolvendo o chamado caso “Dark Horse”. Mensagens revelaram um pedido de recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro sob a justificativa de financiar a produção do filme.

O episódio passou a ser um dos principais focos de desgaste político para Flávio Bolsonaro, citado por Rui Falcão em tom de ataque ao desempenho eleitoral do senador. A referência ao termo “azarão” foi usada pelo deputado para relacionar o nome do filme à queda do parlamentar nas pesquisas.

Lula aparece à frente em eventual segundo turno

O levantamento Datafolha apontou Lula com 40% das intenções de voto em um cenário de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que registrou 31%. A diferença de nove pontos foi destacada por Falcão em sua declaração.

A pesquisa foi tratada como um marco por ter sido a primeira divulgada após a repercussão das revelações envolvendo Vorcaro e o filme “Dark Horse”. O resultado reforçou a pressão sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro no campo da direita e ampliou a exploração política do caso por adversários ligados ao PT.