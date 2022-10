Pablo Marçal quer ser o Janones de Bolsonaro, mas sem sucesso, diz cientista social (vídeos)

Apoie o 247

247 - O cientista social Leonardo Rossatto, especialista em políticas públicas, criticou a iniciativa do coach Pablo Marçal (PROS-SP), que incentivou apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) a deixarem "reputação de lado" e divulgarem informações favoráveis ao ocupante do Planalto. Mas o novo aliado do bolsonarismo não falou sobre o inquérito das milícias digitais, que investiga o chefe do Executivo federal.

Segundo o analista, "Pablo Marçal resolveu que o objetivo dele era o de ser o Janones do Bolsonaro".

Janones é o deputado federal André Janones (Avante-MG), que aparecia nas pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno, mas decidiu apoiar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas (veja os números no final da matéria).

Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes adiou a conclusão do inquérito das milícias digitais.

De acordo com o documento enviado pela delegada Denisse Ribeiro ao Supremo em fevereiro, uma milícia digital usa a estrutura do chamado "gabinete do ódio", grupo que seria formado por aliados de Bolsonaro.

Prisão de Eduardo Bolsonaro

Na live, o coach Pablo Marçal e Jair Bolsonaro (PL) disseram que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi detido em Minas Gerais há cerca de 20 anos.

Marçal afirmou: "o Eduardo uma vez contou uma história lá de Caldas Novas que ele foi levado para a delegacia. O presidente (Bolsonaro) era deputado".

Bolsonaro comentou as declarações de Marçal. "Ele foi detido em Caldas Novas. Era época de Carnaval. Ele tinha pego um cone na rua, e estava buzinando e fazendo barulho. Ele foi detido e na delegacia tomaram conhecimento que era filho do deputado federal. Eu fui contactado e perguntei se era verdade aquilo. Era. Ele era garoto, acho que tinha uns 18 anos de idade. Ele aprendeu rapidamente. É um bom garoto hoje em dia".

Eleições

A pesquisa do Instituto Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (14), mostrou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno da eleição. Os dois farão o segundo turno no dia 30 de outubro.

O petista somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) do atual ocupante do Planalto.

O Pablo Marçal resolveu que o objetivo dele era o de ser o Janones do Bolsonaro. Daí deu nisso aí pic.twitter.com/w9LpwN7lLz — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) October 14, 2022





Em live com @jairbolsonaro, Pablo Marçal relata episódio em que Eduardo Bolsonaro foi detido em Caldas Novas.



Presidente confirmou o relato da prisão, que teria acontecido quando o hoje deputado tinha 18 anos de idade.#Eleicoes2022 pic.twitter.com/4XMoycdHXB — Metrópoles (@Metropoles) October 13, 2022

