URGENTE: PAI DE DANIEL VORCARO É PRESO

247 - Henrique Vorcaro, pai de do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro foi preso nesta quinta-feira (14) em nova fase da operação Compliance Zero.

Investigações apontam que Henrique Vorcaro teria ocultado mais de R$ 2 bilhões em contas ligadas a ele, movimentadas através da gestora Reag, que teria vínculos com o esquema de desvio do Banco Master.

Policiais federais cumprem os mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e de bloqueio de bens.

A Compliance Zero investiga um complexo esquema de fraudes no sistema financeiro nacional, com foco inicial em transações irregulares envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Estão sendo investigados os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.