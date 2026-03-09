Panamá pede desculpas após deportação de Franklin Martins

247 - O governo do Panamá pediu desculpas ao Brasil após a retenção e deportação do ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social Franklin Martins. O episódio ocorreu na sexta-feira (6) durante uma conexão no aeroporto da Cidade do Panamá e gerou reação diplomática entre os dois países. De acordo com o UOL, o chanceler panamenho, Javier Martínez-Acha, enviou uma carta ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, na qual explicou as circunstâncias da retenção do ex-ministro brasileiro.

Panamá envia carta ao governo brasileiro

Na correspondência oficial, o chanceler panamenho afirmou que o episódio ocorreu em razão da aplicação automática de procedimentos migratórios adotados pelas autoridades do país. Segundo ele, o sistema de controle de fronteiras emitiu um alerta que levou à retenção administrativa de Franklin Martins.

Javier Martínez-Acha ressaltou ainda que a medida não teve motivação política e decorreu exclusivamente do funcionamento automático do sistema utilizado pelas autoridades de imigração.

Retenção ocorreu por alerta automático

O governo panamenho informou que a retenção foi resultado de protocolos administrativos baseados em alertas de segurança utilizados no controle migratório. Segundo a explicação apresentada às autoridades brasileiras, a decisão foi tomada de forma automática dentro desses procedimentos.

Na carta encaminhada ao Itamaraty, o chanceler destacou que o episódio “não reflete, de forma alguma, a consideração e o respeito” do Panamá por Franklin Martins e por sua trajetória pública.

Panamá convida ex-ministro a visitar o país

Além do pedido de desculpas, o governo panamenho também afirmou que o ex-ministro brasileiro é bem-vindo ao país. Na mesma carta, o chanceler convidou Franklin Martins a visitar o Panamá em outra ocasião.