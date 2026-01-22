Papa Leão XIV vai se reunir com presidente da Vale e executivos de mineradoras de lítio

247 - O papa Leão XIV vai se encontrar no próximo sábado (24) com o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, e executivos de grandes mineradoras de lítio com atuação e projetos no Brasil. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a reunião foi articulada ainda durante o pontificado do papa Francisco, mas a piora no estado de saúde do então pontífice acabou afetando a confirmação da data. Antes da audiência, os executivos participarão de um evento no próprio Vaticano dedicado ao setor mineral.

Além do representante da Vale, estarão presentes no encontro os presidentes da PLS e da Sigma Lithium, duas companhias do setor de lítio com operações no Brasil, além de outros líderes empresariais do segmento mineral na região. Entre os principais temas previstos na conversa com o papa estão a transição energética e questões socioambientais relacionadas à atividade mineradora.

Vale, Sigma Lithium e PLS no Vaticano

A Vale é a maior mineradora do Brasil, com foco principal na extração de minério de ferro. A empresa também atua na produção de cobre e níquel no país e mantém operações no Canadá e na Indonésia.

A Sigma Lithium, que será representada por sua presidente, Ana Cabral, é a maior produtora de lítio do Brasil. A companhia, no entanto, enfrentou dificuldades financeiras nos últimos anos. O governo federal suspendeu as principais pilhas de rejeito e de estéril da empresa.

Já a PLS será representada por seu diretor global, o australiano Dale Henderson. A mineradora está entre as maiores do mundo na extração de lítio e planeja iniciar suas operações no Brasil no próximo ano.