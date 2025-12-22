Parlamentares de direita preparam notícia-crime contra Moraes e pedido de impeachment

247 - Políticos da direita no Congresso Nacional começaram nesta segunda-feira (22) a coletar assinaturas para protocolar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de uma notícia-crime ao Ministério Público Federal, anunciou o deputado federal Marcel van Hattem, acrescentando que o senador Eduardo Girão faz parte da ofensiva contra o magistrado.

Ela surge após informações de que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com o objetivo de interceder em favor do Banco Master, instituição que é alvo de investigações por suspeita de fraude.

Em postagem nas redes, Van Hattem alega que Moraes praticou "advocacia administrativa" em favor do Master. "Diante das novas revelações de que o Ministro do STF praticou advocacia administrativa junto ao Banco Central em favor do Banco Master, com quem sua esposa Viviane Barci de Moraes tem contrato de quase 130 milhões de reais, nossa responsabilidade como fiscais do poder público é inescapável", escreveu o deputado na rede X.

"Já recebemos manifestações de dezenas de colegas querendo assinar as peças a serem protocoladas e estamos considerando a possibilidade de abri-las para assinatura também de quaisquer cidadãos, direito preconizado pela Constituição que o ministro Gilmar Mendes tentou, na canetada monocrática, abolir antes de voltar atrás diante da pressão popular", acrescentou.