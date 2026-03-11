Patrimônio de Vorcaro cresceu 87% em ano que o Banco Master entrou na mira das investigações

247 - O patrimônio do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, registrou forte crescimento entre 2023 e 2024, período em que a instituição financeira passou a enfrentar questionamentos sobre sua situação de caixa e foi alvo de investigações. Os dados, segundo o G1, constam em documentos da Receita Federal enviados à CPMI do INSS e mostram que a fortuna declarada pelo empresário praticamente dobrou em um ano.

Crescimento patrimonial chama atenção

De acordo com os registros do Imposto de Renda, Vorcaro declarou à Receita um patrimônio de R$ 1,417 bilhão em 2023. Já na declaração apresentada em 2025, referente ao ano fiscal de 2024, os bens informados somavam R$ 2,64 bilhões. A variação representa um crescimento de 87% no patrimônio pessoal do banqueiro em apenas doze meses.

O avanço patrimonial ocorreu em um momento em que o Banco Master passou a ser observado por autoridades, em razão de questionamentos sobre operações financeiras da instituição, incluindo a compra de carteiras de crédito. No mesmo período, Vorcaro também negociava a venda do banco para outras instituições financeiras.

Aplicações no próprio banco foram zeradas

Os documentos enviados pela Receita mostram ainda mudanças relevantes na composição das aplicações financeiras do empresário. Na declaração referente a 2023, Vorcaro informou possuir R$ 237,33 milhões em aplicações de renda fixa no próprio Banco Master.

Já na declaração seguinte, relativa a 2024, essas aplicações aparecem zeradas, indicando que o banqueiro retirou os recursos que mantinha investidos na instituição da qual é proprietário.

Fortuna multiplicada em dez anos

Quando analisado um período mais amplo, o crescimento do patrimônio se torna ainda mais expressivo. Segundo os dados enviados pela Receita à CPMI, em 2015 — ano fiscal da primeira declaração informada à comissão — Vorcaro declarou possuir R$ 2,86 milhões em bens. Em menos de uma década, o patrimônio declarado chegou a R$ 2,64 bilhões, o que representa uma multiplicação de 923 vezes no período.

Imóveis, ações e itens de luxo na declaração

A declaração apresentada pelo banqueiro também detalha os principais ativos que compõem sua fortuna. Entre os bens informados está uma fazenda em Nova Lima (MG), adquirida em maio de 2025 por R$ 31 milhões. O empresário também declarou um apartamento em bairro nobre de São Paulo, comprado entre 2021 e 2023 por R$ 56,9 milhões.

Além disso, constam dois apartamentos em área valorizada de Belo Horizonte, adquiridos em 2021 por aproximadamente R$ 33 milhões.

Grande parte da fortuna declarada em 2025 — cerca de R$ 1,6 bilhão — corresponde a ações em outras empresas. Na declaração também aparecem R$ 963 mil em contas correntes em diferentes bancos e R$ 250 mil em dinheiro. Outro item listado é uma coleção de relógios e obras de arte avaliada em R$ 47.283.322,51.

Os dados encaminhados pela Receita Federal à CPMI do INSS passaram a integrar o conjunto de informações analisadas pela comissão parlamentar sobre a evolução patrimonial do empresário e suas atividades financeiras relacionadas ao Banco Master.