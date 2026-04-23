Paulinho diz que ministros "concordam" e aposta que STF não deve travar redução de penas do 8/1 em caso de derrubada do veto

247 - O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou nesta quinta-feira (23) que não acredita que o Supremo Tribunal Federal (STF) vá “segurar” pedidos de soltura de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, caso o veto ao PL da Dosimetria, relatado por ele, seja derrubado pelo Congresso Nacional na próxima semana.

Segundo Paulinho, se o veto for derrubado na sessão conjunta do Congresso marcada para a próxima quinta-feira (30), os pedidos de soltura devem começar a chegar ao STF imediatamente.

O parlamentar afirmou ainda que mantém conversas frequentes com ministros do Supremo e, ao comentar a redução das penas, declarou: “todos acham que foi uma boa saída”.

De acordo com o deputado, lideranças do governo têm se ausentado das reuniões sobre o tema, enquanto ele defende a medida como forma de “distensionar” o país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou, em janeiro deste ano, o projeto que reduzia as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A proposta havia sido aprovada pelo Congresso em dezembro e também prevê a redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses no caso.