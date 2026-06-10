Pedidos por terras raras em 2026 já somam 84% do total acumulado em 45 anos

247 - Os pedidos de autorização de pesquisa para terras raras no Brasil dispararam em 2026 e chegaram a 401 solicitações até segunda-feira (8), volume equivalente a cerca de 84% de tudo o que foi protocolado no país entre 1975 e 2020.

O avanço confirma a intensificação da corrida por minerais críticos no país. Em mais de quatro décadas, de 1975 a 2020, foram registrados 476 requerimentos relacionados a terras raras. Em pouco mais de cinco meses de 2026, o número já se aproxima desse patamar histórico.

A procura por áreas com potencial para exploração de terras raras vem crescendo nos últimos anos. Depois de uma expansão moderada em 2021 e 2022, os pedidos deram um salto em 2023, quando chegaram a 901 solicitações. O movimento foi classificado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) como uma “explosão” de requerimentos.

O ritmo seguiu forte em 2024, ano em que a agência registrou o maior volume da série, com 1.018 pedidos. Em 2025, houve desaceleração, mas o patamar permaneceu elevado, com 655 solicitações. O desempenho parcial de 2026 indica que o interesse do setor continua aquecido.

Apesar do crescimento expressivo dos requerimentos, o aumento dos pedidos não significa início imediato de produção. Antes de uma eventual operação, os projetos precisam passar por etapas como pesquisa geológica detalhada, avaliação de viabilidade econômica e licenciamento ambiental. Esses processos podem levar anos até que uma área seja efetivamente explorada.

As terras raras ganharam centralidade na disputa global por insumos estratégicos. Esses minerais são usados na fabricação de ímãs permanentes empregados em veículos elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos e sistemas de defesa. Por isso, tornaram-se peças-chave para a transição energética e para cadeias industriais de alta tecnologia.