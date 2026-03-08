Pela Vida das Mulheres: atos do 8 de março ocupam ruas pelo Brasil
Manifestações denunciam a violência e protestam contra a escala 6x1
Por Lucas Pordeus León , repórter da Agência Brasil - O 8 de março de 2026 – o Dia Internacional da Mulher – será marcado no Brasil com atos espalhados pelas cinco regiões no país. A denúncia da violência contra as mulheres está no centro das manifestações.
As marchas das mulheres também incluem na agenda, entre outro temas, críticas ao imperialismo, tendo em vista as ações dos Estados Unidos (EUA) no mundo; a defesa da soberania; da democracia e pelo fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso (6x1), que atualmente está em debate no Parlamento.
A Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), uma das organizações por trás dos atos, afirma que estará nas ruas para denunciar a violência contra as mulheres.
“Estamos nas ruas para exigir o fim da violência contra nossos corpos e a proteção de nossas vidas. Pelo fim do feminicídio”, escreveu a AMB em manifesto.
“O capitalismo, aliado ao patriarcado e ao racismo, mantém a exploração e o sofrimento das mulheres. Mulheres no Brasil, em Gaza, em Cuba, na Venezuela e em tantos outros lugares enfrentam guerras, ameaças à soberania, avanço da extrema direita e a retirada de direitos básico”, completa o manifesto da AMB.
Confira os locais e horários de atos em todo o Brasil:
📍 Norte
- AM - Manaus | 15h - Praça da Polícia
- PA - Belém | 09h - Escadinha da Doca
- PA - Bragança | 16h - Praça das Bandeiras
- PA - Marabá | 8h - Feira da Folha 28
- PA - Santarém | 17h - Pça da Matriz
- RR - Boa Vista | 18h - Portal do Milênio/Centro
📍 Nordeste
- AL - Maceió | 9h - Praça Sete Coqueiros
- BA - Salvador | 9h - Morro do Cristo
- CE - Cariri/Crato | 8h - Prefeitura do Crato
- CE - Fortaleza | 14h - Projeto 4 Varas (Barra do Ceará)
- MA - São Luís | 09h - Largo do Carmo (Feirinha)
- PB - João Pessoa | 15h - Biblioteca Anayde Beiriz (Parque das Três Ruas)
- PI - Teresina | 8h30 - Pça Pedro II
- RN - Mossoró | 16h - Pça do Teatro Dix-Huit Rosado
- RN - Natal | 8h - Caju da Redinha
- SE - Aracaju | 8h - Feira Livre do Bugio
📍 Centro-Oeste
- DF - Brasília | 13h - Funarte em Marcha até Palácio do Buriti
- GO - Goiânia | 9h - Pça do Trabalhador
- MT - Cuiabá | 7h30 - Em frente à Feira do CPA II
📍 Sudeste
- ES - Vitória | 8h - Parque Moscoso
- MG - Belo Horizonte | 9h30 - Pça Raul Soares
- SP - Araraquara | 9h - Parque Infantil
- SP - Cajamar | 10h - Pça Ginásio de Esportes do Polvilho
- SP - Campinas | 9h - Largo do Rosário
- SP - Diadema | 9h - Pça da Matriz (Ato ABCDRR)
- SP - Santos | 9h - Pça das Bandeiras/Gonzaga
- SP - São João da Boa Vista | 15h - Pça Coronel José Pires
- SP - São Paulo | 14h - MASP
- SP - Tatuí | 15h - Casa das Práxis
- RJ - Rio de Janeiro | 10h - Posto 3 Copacabana
📍 Sul
- PR - Curitiba | 9h - Pça Santos Andrade
- PR - Guaratuba | 14h - Letreiro da Praia Central
- PR - Maringá | 9h - Praça Rocha Pombo
- PR - Matinhos | 14h - Mercado do Peixe
- RS - Caxias do Sul | 10h - Largo da Estação Férrea
- RS - Porto Alegre | 9h30 - Ponte da Pedra
- RS - Imbé | 14h - Pça do Braço Morto
- SC - Balneário Camboriú | 9h - Pça Almirante Tamandaré
- SC - Blumenau | 8h - Escadaria da Igreja Matriz
- SC - Caçador | 15h - Parque Central
- SC - Chapecó | 9h - Pça Coronel Bertaso
- SC - Garopaba | 10h - Pça Governador Ivo Silveira
- SC - Guaratuba | 14h - Letreiro da Praia
- SC - Joinville | 14h30 - Pça da Biblioteca