Pesquisa PoderData reforça liderança de Lula em cenários de 1º e 2º turnos

247 - O presidente Lula (PT) lidera cenários de 1º e 2º turnos na pesquisa PoderData, que mostra o mandatário com 40% das intenções de voto no primeiro turno e vantagem numérica contra todos os adversários testados em simulações de segundo turno.

No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 40%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), que registra 35%. Na sequência, Romeu Zema (Novo) marca 4%, enquanto Renan Santos (Missão), Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 3% cada. Brancos e nulos somam 6%, e os que não sabem representam 3%. .

Disputa de 1º turno

O levantamento indica que Lula mantém a primeira posição no quadro geral da corrida presidencial. A vantagem sobre Flávio Bolsonaro é de 5 pontos percentuais no cenário estimulado apresentado aos entrevistados. Os demais nomes aparecem em patamar inferior a 5%.

Entre os recortes regionais, Lula lidera no Nordeste, com 47%, no Centro-Oeste, com 41%, no Norte, com 40%, e no Sudeste, com 38%. No Sul, registra 35%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 43%. No total nacional, porém, o presidente permanece à frente.

Lula também aparece com 42% entre mulheres e 38% entre homens. Por faixa etária, registra 39% entre eleitores de 16 a 24 anos, 41% entre os de 25 a 44 anos, 41% entre os de 45 a 59 anos e 39% entre os de 60 anos ou mais.

Lula vence todos no 2º turno

Nas simulações de segundo turno, Lula também aparece à frente em todos os confrontos testados. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente marca 46%, ante 42% do adversário. Brancos e nulos somam 9%, e 3% não sabem.

Em uma disputa contra Joaquim Barbosa, Lula registra 43%, contra 41% do ex-ministro. Nesse cenário, brancos e nulos chegam a 13%, enquanto 3% não sabem.

A maior vantagem de Lula nas simulações de segundo turno ocorre contra Renan Santos. O presidente aparece com 45%, ante 36% do adversário. Brancos e nulos somam 16%, e 3% não sabem.

Contra Romeu Zema, Lula tem 45%, enquanto o governador mineiro aparece com 41%. O mesmo placar se repete na simulação contra Ronaldo Caiado: 45% para Lula e 41% para o governador de Goiás. Nos dois cenários, brancos e nulos somam 12%. O percentual de eleitores que não sabem é de 3% contra Zema e 2% contra Caiado.

Potencial de voto

A pesquisa também mediu o potencial de voto de Lula e Flávio Bolsonaro. No caso do presidente, 36% dizem que ele é o único nome em que votariam, 12% afirmam que poderiam votar, 48% declaram que não votariam de jeito nenhum e 3% não sabem.

Para Flávio Bolsonaro, 30% afirmam que ele é o único candidato em que votariam, 17% dizem que poderiam votar, 49% declaram que não votariam de jeito nenhum e 5% não sabem.

Avaliação do governo

O PoderData também perguntou sobre a avaliação do governo Lula. Segundo o levantamento, 36% avaliam a gestão como ótima ou boa, 16% como regular, 46% como ruim ou péssima e 2% não sabem.

Na pergunta sobre o trabalho do presidente, 44% dizem aprovar Lula, 49% desaprovam e 7% não sabem. Quando a questão é sobre o governo do presidente, 44% aprovam, 50% desaprovam e 6% não sabem. .

Ficha técnica

A pesquisa PoderData foi realizada entre 25 e 28 de maio de 2026, com 2.400 entrevistas em 651 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04882/2026.