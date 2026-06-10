Pesquisa Quaest revela que o bolsonarismo perde a batalha para Lula no campo do patriotismo

247 - A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quando os eleitores avaliam quem melhor representa o patriotismo e a defesa dos interesses do Brasil.

De acordo com os dados, 47% dos entrevistados associam Lula ao discurso de patriotismo brasileiro, e 37% atribuem essa representação a Flávio Bolsonaro. A pergunta feita aos entrevistados foi: “Para você, quem melhor representa hoje o discurso de patriotismo e defesa dos interesses do Brasil?”.

As estatísticas apontaram que 10% dos entrevistados disseram não ver nem Lula nem Flávio Bolsonaro como representantes do patriotismo. Outros 6% não souberam responder ou não opinaram.

Lula também lidera em cenário de segundo turno

A Quaest também apontou que Lula alcançou 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro. O senador apareceu com 38%.

Lideranças do campo progressista repercutiram os números nas redes sociais. Entre elas estão os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG), que comentaram o levantamento sobre a corrida presidencial.

"Eles se enrolaram nessa história do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro", opinou Lindbergh ao comentar a pesquisa. Correia afirmou que vê um "desespero na área do adversário", uma referência à preocupação de bolsonaristas com a pesquisa.

Dados da pesquisa

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho de 2026. As entrevistas foram realizadas presencialmente.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-07661/2026.

Os dados divulgados mostram que a disputa pelo discurso de defesa da Pátria passou a ter peso no debate eleitoral, com Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro nesse recorte da pesquisa.