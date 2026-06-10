Quaest aponta 'derretimento de Flávio Bolsonaro, desespero do campo bolsonarista e Lula em alta', diz Rogério Correia (vídeo)

247 – O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou nesta quarta-feira (10) que o avanço do presidente Lula nas pesquisas e a queda do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mostram um quadro de "desespero" no campo bolsonarista.

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira aponta Lula com 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que aparece com 38%.

"Lula está avançando nas pesquisas e abrindo vantagem na corrida eleitoral", afirmou Correia. Segundo o parlamentar, há "desespero na área do adversário", com Flávio Bolsonaro "derretendo" nos levantamentos.

Caso BolsoMaster entra no debate eleitoral

Na análise, Correia associou a queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas ao desgaste provocado pelas revelações sobre a relação da família Bolsonaro com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

"Enquanto eles batem cabeça pra explicar o escândalo do BOLSOMASTER, nós seguimos organizando nosso time com os Porta-Vozes do Lula, jogando com responsabilidade, compromisso com o povo brasileiro!"

Segundo reportagem do Intercept Brasil divulgada nesta terça-feira (9), documentos e recibos comprovaram repasses de US$ 10,6 milhões feitos pelo ex-banqueiro para financiar o filme Dark Horse, biografia de Jair Bolsonaro (PL).

O ex-mandatário cumpre prisão domiciliar após condenação pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão no inquérito da trama golpista.

Daniel Vorcaro é investigado pela Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF). A corporação apura um esquema de fraudes financeiras que, segundo investigadores, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

Fundo ligado a advogado de Eduardo Bolsonaro

Outro ponto que amplia o desgaste do bolsonarismo envolve o fundo Havengate Development, que recebeu parte dos R$ 61 milhões enviados por Vorcaro em 2025.

O fundo é administrado por Paulo Calixto, advogado do deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O filho de Jair Bolsonaro mora nos Estados Unidos, onde articula apoio da extrema direita estadunidense para pressionar o Brasil.

Nos EUA, Eduardo tenta obter apoio do governo Donald Trump com o objetivo de pressionar o Supremo Tribunal Federal a libertar pessoas condenadas por ações golpistas.

O STF condenou 29 pessoas no inquérito da trama golpista. Jair Bolsonaro recebeu a pena mais alta: 27 anos de prisão. Na investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, a Corte determinou mais de 1,4 mil condenações.

Em 16 de junho, o STF julgará Eduardo Bolsonaro em outra apuração, sobre coação judicial. O ex-parlamentar é acusado de usar suas articulações nos EUA para interferir na apuração sobre a tentativa de golpe.