Uczai denuncia mentiras do clã Bolsonaro e condena "mais uma falcatrua do escândalo BolsoMaster"

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), cobrou nesta quarta-feira (10) investigação sobre repasses ligados ao escândalo "BolsoMaster" e acusou a família Bolsonaro de mentir sobre a relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e sobre o financiamento do filme Dark Horse.

Em postagem na rede social X, antigo Twitter, o parlamentar fez o comentário após reportagem do site The Intercept Brasil apontar que documentos e recibos comprovaram repasses de US$ 10,6 milhões feitos pelo ex-banqueiro para financiar o longa sobre a biografia de Jair Bolsonaro (PL), atualmente em prisão domiciliar após condenação pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

O filme recebeu US$ 10,6 milhões, o equivalente a R$ 61 milhões, dentro de uma negociação de R$ 134 milhões feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com Daniel Vorcaro. O ex-banqueiro é investigado pela Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A corporação apura um esquema de fraudes financeiras que, segundo investigadores, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

"Os recibos e as planilhas de pagamentos confirmam: dinheiro roubado pelo Banco Master foi para um fundo ligado a Eduardo Bolsonaro nos EUA", afirmou Uczai.

O deputado também disse que Eduardo e Flávio Bolsonaro negavam o vínculo entre os repasses e o fundo Havengate Development, que recebeu parte dos R$ 61 milhões enviados por Vorcaro em 2025. "Os irmãos negavam, mas o dinheiro foi sim para um fundo de investimentos administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro. Tudo isso enquanto ele vive sem salário nos EUA", acrescentou o petista.

O fundo Havengate Development é administrado por Paulo Calixto, advogado do ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O filho de Jair Bolsonaro mora nos Estados Unidos, onde articula apoio da extrema direita estadunidense para pressionar o Brasil. Nos EUA, o ex-parlamentar tenta obter apoio do governo Donald Trump com o objetivo de pressionar o Supremo Tribunal Federal a libertar pessoas condenadas por ações golpistas.

Ainda em sua postagem, Uczai questionou a origem dos recursos usados por Eduardo Bolsonaro para se manter nos Estados Unidos. "Será que é com essa grana que o bananinha está vivendo em uma mansão alugada por lá? Com o dinheiro roubado dos aposentados do INSS? O portal The Intercept Brasil publicou as mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e seus subordinados para enviar o dinheiro que Flávio Bolsonaro solicitou para o 'filme'. É mais uma falcatura do escândalo BolsoMaster que precisa ser investigada!", escreveu.

Assim como Jair Bolsonaro, Vorcaro está detido e em processo de colaboração premiada no caso Master. A Polícia Federal rejeitou a primeira proposta de delação feita pela defesa do ex-empresário e alegou "seletividade" dos fatos. Advogados do ex-banqueiro preparam uma nova proposta de colaboração.