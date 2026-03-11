PF apreendeu envelope de Vorcaro com "Congresso" escrito à mão durante operação

247 - A Polícia Federal (PF) analisa um envelope apreendido na casa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em Brasília, durante a primeira fase da operação Compliance Zero, realizada em novembro do ano passado. O material continha a palavra "Congresso" escrita à mão e passou a integrar as frentes de apuração sobre possíveis relações do investigado com parlamentares. As informações são da CNN Brasil.

O documento chamou a atenção dos investigadores porque, naquele momento da operação, a Polícia Federal ainda não tinha acesso ao conteúdo do telefone celular de Vorcaro. Na etapa inicial da investigação, os agentes não conheciam a dimensão das conexões do ex-banqueiro com o meio político. A existência do envelope levou os investigadores a considerar a possibilidade de vínculos com integrantes do Congresso Nacional.

Pedido de remessa ao STF

Com base na apreensão do documento, a defesa de Vorcaro solicitou que o processo fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF). A argumentação apresentada foi a de que eventual relação com autoridades com foro privilegiado poderia deslocar a competência do caso para a Corte.

Até então, a investigação tramitava na Justiça Federal em Brasília, sob responsabilidade do juiz Ricardo Soares Leite. Ele determinou a prisão do ex-banqueiro e o afastamento do então presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Após a quebra de sigilo do telefone de Vorcaro, a PF identificou mensagens em que o nome do magistrado aparece.

Em uma delas, o ex-banqueiro pergunta a uma pessoa não identificada se ela conhece o magistrado. De acordo com os investigadores, a mensagem foi enviada antes da deflagração da operação policial, o que levantou suspeitas de que o investigado poderia ter recebido informações antecipadas sobre a investigação. O conteúdo do envelope também passou a ser analisado em conjunto com os dados extraídos do celular apreendido.

Referências a políticos

Em fevereiro deste ano, a Polícia Federal encontrou referências a políticos nas conversas armazenadas no telefone do ex-banqueiro. As mensagens analisadas abrangem registros desde 2022. Nas conversas, há citações ao senador Ciro Nogueira (PP) e ao presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

Também aparecem menções a "Alexandre Moraes", em possível referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, e ao deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Todos os citados afirmaram não ter qualquer relação com irregularidades ou com eventual recebimento de vantagens indevidas ligadas a Daniel Vorcaro.