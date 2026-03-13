PF deve pedir ao STF prorrogação do inquérito do caso Master

247 - A Polícia Federal deve solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação do inquérito que investiga suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O atual prazo da investigação termina na próxima segunda-feira (16), e os investigadores consideram necessário ampliar o período para concluir a análise do material apreendido. As informações são da CNN Brasil.

A equipe responsável pela investigação argumenta que o elevado volume de documentos, arquivos digitais e dispositivos eletrônicos ainda em análise impede o encerramento do caso dentro do prazo atual.

O inquérito já havia sido prorrogado anteriormente. Em 16 de janeiro, o ministro Dias Toffoli, que era o relator do caso no Supremo à época, autorizou a extensão das investigações por mais dois meses após solicitação da Polícia Federal.

Agora, a expectativa é que o atual relator do processo no STF, ministro André Mendonça, conceda uma nova prorrogação do prazo. Segundo informações apuradas pela CNN, a extensão deve ser de pelo menos 60 dias para que a polícia finalize as diligências necessárias.

Entre os principais obstáculos para a conclusão da investigação está a grande quantidade de aparelhos eletrônicos apreendidos. Para acelerar o trabalho pericial, a Polícia Federal transferiu para a Superintendência da corporação em São Paulo os dispositivos que ainda aguardavam extração de dados e perícia técnica. Grande parte desses equipamentos estava inicialmente concentrada em Brasília.

Delegados ouvidos pela reportagem afirmaram que a medida foi adotada para “dar mais velocidade” à análise dos conteúdos armazenados nos aparelhos. O número exato de dispositivos ainda não foi confirmado, mas as estimativas indicam que entre 70 e 80 celulares estão sob exame pericial.

De acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, após a abertura de um inquérito, a Polícia Federal tem prazo de 60 dias para reunir os elementos necessários à conclusão da investigação, incluindo depoimentos e outras diligências destinadas a esclarecer os fatos.

Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master e alvo das investigações, está preso desde a última sexta-feira (6) na Penitenciária Federal em Brasília. A continuidade do inquérito dependerá da decisão do relator no STF sobre o pedido de nova prorrogação apresentado pela Polícia Federal.