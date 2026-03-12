PGR abre auditoria e investigação após alerta sobre acesso de Vorcaro a dados sigilosos

247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, determinou a adoção de medidas internas após ser informado, em novembro de 2025, de que o banqueiro Daniel Vorcaro teria tido acesso a informações sigilosas relacionadas a investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

O gabinete de Gonet solicitou imediatamente a abertura de uma auditoria interna para apurar como o acesso indevido às informações teria ocorrido. Parte dos dados obtidos nessa auditoria foi encaminhada posteriormente à Polícia Federal (PF), que também conduz apurações relacionadas ao caso.

Além da auditoria administrativa, o procurador-geral também determinou a abertura de uma investigação interna para identificar possíveis responsáveis por vazamentos de informações sigilosas ao dono do Banco Master. Segundo auxiliares da Procuradoria-Geral da República (PGR), a apuração está sendo conduzida na primeira instância do Ministério Público Federal.

O episódio ganhou novos contornos após revelação feita pelo jornal Folha de São Paulo, na quarta-feira (11), indicando que a PGR já havia sido informada, ainda em novembro de 2025, sobre uma investigação em andamento na Polícia Federal que apura uma possível invasão aos sistemas do Ministério Público.

Segundo a reportagem, a suspeita de acesso irregular a dados confidenciais foi confirmada após a apreensão do telefone celular de Daniel Vorcaro durante diligências conduzidas pelas autoridades.

As investigações seguem em curso para esclarecer as circunstâncias do acesso às informações e eventuais responsabilidades pelo vazamento de dados relacionados às apurações envolvendo o banqueiro.