Planalto faz aceno ao PSD e discute palanques estaduais

247 - O Palácio do Planalto fez um gesto político à bancada do PSD na Câmara dos Deputados depois de o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, ser apontado como possível candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado (PSD) na eleição presidencial. O movimento ocorreu por meio do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), que procurou deputados do partido para discutir demandas legislativas e articulações nos estados, relata Igor Gadelha, do Metrópoles.

A reunião foi realizada no fim da tarde de terça-feira (9), na sala da liderança do PSD na Câmara. Parlamentares que participaram do encontro avaliaram positivamente a iniciativa do ministro, interpretada como um sinal de atenção do governo à movimentação interna do partido.

Nos bastidores, lideranças do PSD veem o gesto como uma reação do Planalto à possibilidade de Kassab integrar uma chapa presidencial com Caiado. A leitura é que esse cenário poderia favorecer uma maior unidade da legenda em torno do governador goiano, inclusive em estados onde o partido mantém interlocução próxima com o presidente Lula.

Entre os temas tratados na reunião, um dos pontos centrais foi a formação de palanques estaduais. Em Pernambuco, o PSD defendeu que Lula apareça ao lado da governadora Raquel Lyra, que deve disputar a reeleição pelo partido. A pauta foi apresentada como uma das prioridades da legenda no diálogo com o governo federal.

São Paulo também entrou na conversa. Guimarães afirmou que Lula tem registrado crescimento entre os eleitores paulistas em pesquisas recentes. Apesar disso, o PSD apoia a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que torna o estado um dos pontos mais sensíveis na relação entre o partido e o Planalto.

Além das articulações eleitorais, os deputados do PSD apresentaram ao ministro demandas relacionadas à pauta legislativa. Uma das principais reivindicações foi o apoio do governo para destravar o projeto que trata do Redata, programa de incentivos à instalação de datacenters no Brasil. A proposta está parada no Senado.

Outro tema discutido foi o projeto de regulamentação da inteligência artificial. A proposta tramita na Câmara dos Deputados e tem entre suas principais articuladoras a deputada Luísa Canziani (PSD-PR).

A aproximação com o PSD ocorre em meio a um cenário de reorganização de forças para a próxima disputa presidencial. O Planalto busca manter canais de diálogo com partidos que ocupam posição estratégica no Congresso e que também terão peso relevante na montagem de palanques estaduais.