PM preserva cela para retorno de Bolsonaro à prisão

247 - Jair Bolsonaro (PL) poderá ser levado novamente à cela que ocupou no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, no complexo da Papuda, em Brasília, caso o ministro Alexandre de Moraes decida encerrar a prisão domiciliar temporária humanitária concedida a ele, decisão que completa os 90 dias definidos na quarta-feira (24), informa a CNN Brasil.

A medida passou a valer após a alta hospitalar de Bolsonaro, que ficou internado depois de deixar a prisão. O espaço reservado na Papudinha conta com área própria, quarto, banheiro e cozinha separados. A cela é destinada a militares, ex-militares e presos considerados vulneráveis.

A unidade foi mantida pela Polícia Militar do Distrito Federal para um eventual retorno do ex-presidente ao local. De acordo com militares, a reserva foi feita “por precaução”. O espaço, segundo as informações divulgadas, passa por higienização e tem a roupa de cama lavada em datas definidas pelos responsáveis pela unidade.

Apesar de a cela ter sido preservada para Bolsonaro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa chegou a ser instalado no mesmo espaço quando foi levado à Papudinha. A acomodação ocorreu porque as demais unidades estavam ocupadas e ele precisava de um local isolado para receber advogados durante as tratativas de uma proposta de delação premiada.

No mesmo complexo, mas em unidades separadas, também estão o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques. Ambos foram condenados no processo chamado de trama golpista.

A eventual volta de Bolsonaro à Papudinha dependerá de uma decisão de Alexandre de Moraes sobre a continuidade ou o encerramento da prisão domiciliar temporária humanitária. Até lá, a cela usada anteriormente pelo ex-presidente permanece preservada pela Polícia Militar do Distrito Federal.