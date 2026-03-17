Polícia do Senado vai investigar possível entrada de câmera em sala-cofre que armazena dados de Vorcaro, diz Viana

247 - O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou na terça-feira (17) que a Polícia Legislativa do Senado irá investigar a possível entrada de uma câmera na sala-cofre que guarda documentos sigilosos. A suspeita envolve o ambiente onde estão armazenados os dados obtidos por meio da quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. As informações são do G1.

A investigação foi anunciada após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que na segunda-feira (16) proibiu o acesso ao material mantido na sala-cofre. A medida levou em conta a necessidade de preservar o sigilo das informações relacionadas ao empresário. De acordo com Viana, houve tentativas de vazamento de dados sensíveis. "Informações particulares ligadas à quebra de sigilo", afirmou o parlamentar, acrescentando que a preservação do material é essencial para o andamento das apurações.

Suspeita de vazamento

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o senador declarou que imagens divulgadas indicam a entrada irregular de um equipamento no local. "Alguém entrou com uma câmera", disse. Ele explicou que a sala possui detector de metais e que a entrada com celulares é proibida, inclusive para parlamentares. Viana também informou que pretende dialogar com o ministro André Mendonça para definir quais conteúdos poderão retornar à comissão após análise judicial. "Que a gente possa completar o trabalho", afirmou.

O senador disse ainda que não recebeu indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a prorrogação dos trabalhos da CPMI. A comissão recorreu ao STF para tentar estender as atividades, previstas para se encerrar em 28 de março, por mais 60 dias.