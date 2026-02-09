Pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro busca 'Posto Ipiranga' para a economia

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) começou a articular, nos bastidores, a formação de uma equipe econômica com foco em sua possível candidatura à Presidência da República. O grupo reúne nomes que participaram do governo Jair Bolsonaro (PL) e tem como objetivo estruturar uma agenda econômica capaz de dar sustentação política e eleitoral ao projeto do parlamentar, segundo Andreia Sadi, do G1.

Flávio Bolsonaro tem buscado construir um núcleo de conselheiros com experiência na gestão anterior, mas ainda enfrenta uma lacuna considerada estratégica: encontrar uma figura de projeção pública para representar a política econômica da campanha, nos moldes do papel desempenhado por Paulo Guedes na trajetória eleitoral de Jair Bolsonaro. Na época, o ex-presidente costumava apresentar o economista como alguém com “todas as respostas”, numa referência direta ao apelido de “Posto Ipiranga” dado ao então ministro.

Entre os nomes já incorporados ao grupo econômico estão Gustavo Montezano, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e Adolfo Sachsida, que foi secretário do Ministério da Economia. Ambos passaram a ser interlocutores frequentes no entorno do senador e ajudam a compor as primeiras bases da proposta econômica.

Apesar disso, o grupo ainda procura uma liderança capaz de concentrar decisões e dar identidade ao plano econômico do pré-candidato. Nos bastidores, a expectativa é que essa figura tenha peso político suficiente para dialogar com o mercado e com setores estratégicos da economia, além de oferecer um discurso coeso para a campanha.

De acordo com o relato, o nome mais desejado por aliados de Flávio Bolsonaro seria o de Roberto Campos Neto, mas a hipótese é considerada fora de cogitação no momento. Com isso, a busca por um “Posto Ipiranga” permanece aberta, enquanto o senador avança na montagem do núcleo econômico e tenta consolidar sua imagem como alternativa eleitoral para 2026.