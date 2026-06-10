PSOL cobra Hugo Motta sobre atraso em processos contra deputados que ocuparam a Mesa Diretora

247 - O líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Tarcísio Motta, entregou ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), um documento cobrando esclarecimentos sobre a demora na tramitação de processos disciplinares envolvendo os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Os três parlamentares foram punidos pelo Conselho de Ética com suspensão de dois meses do mandato em razão da ocupação da Mesa Diretora da Câmara ocorrida em 2025. As informações são do jornal O Globo.

No entanto, os recursos apresentados pelos deputados ainda aguardam encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), etapa necessária para o avanço dos processos. Segundo Tarcísio Motta, a ausência de despacho da Mesa Diretora impede a continuidade do rito regimental e, consequentemente, a aplicação das penalidades aprovadas pelo Conselho de Ética.

Processos parados

No documento encaminhado a Hugo Motta, o líder do PSOL afirma que outros casos tiveram tramitação mais rápida. Como exemplo, ele cita os recursos apresentados por deputados como Chiquinho Brazão, Glauber Braga e Flordelis, que teriam sido enviados pela Mesa Diretora em prazos significativamente menores, incluindo situações em que o encaminhamento ocorreu no mesmo dia do recebimento.

Para o parlamentar, a demora nos processos envolvendo Pollon, Van Hattem e Zé Trovão gera preocupação adicional por ocorrer em um ano eleitoral. Ele argumenta que o calendário legislativo reduz o tempo disponível para a conclusão das análises.

Tarcísio também ressalta que a Câmara costuma diminuir o ritmo de funcionamento após o recesso de julho, retomando suas atividades de forma mais intensa apenas no fim de outubro. Diante disso, o deputado solicita que, caso não exista justificativa para o atraso, "os despachos sejam feitos imediatamente para que seja possível o prosseguimento regimental das matérias" e para que as penalidades aprovadas possam ser efetivamente aplicadas.