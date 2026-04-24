PT lança manifesto e defende novo projeto de desenvolvimento nacional

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou, nesta sexta-feira (24), um manifesto político em que defende um novo projeto de desenvolvimento nacional diante de um cenário global marcado por crises econômicas, geopolíticas e sociais. O documento sustenta que o Brasil precisa avançar na reconstrução iniciada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ampliando políticas públicas e consolidando reformas estruturais para enfrentar desigualdades e fortalecer a soberania nacional.

O texto apresenta diretrizes estratégicas para o partido e orienta o debate interno com foco no próximo ciclo político. Ao longo do documento, o PT traça um diagnóstico crítico do cenário internacional e nacional, além de propor caminhos para o desenvolvimento econômico e social do país.

Segundo o manifesto, o mundo atravessa uma “mudança de época”, marcada pelo esgotamento do modelo neoliberal e pela intensificação de disputas globais. A análise aponta que a crise iniciada em 2008 revelou fragilidades estruturais do sistema econômico, ampliando desigualdades e pressionando democracias. O texto também destaca o crescimento da influência de grandes corporações tecnológicas sobre a economia, a política e a circulação de informações.

No campo internacional, o partido avalia que a ordem global passa por reconfiguração, com a perda de centralidade dos Estados Unidos e o surgimento de novos polos de poder. Conflitos recentes, sanções econômicas e disputas comerciais são apontados como fatores que ampliam instabilidades e crises humanitárias. Nesse contexto, o documento defende maior protagonismo do Brasil em articulações multilaterais e iniciativas do Sul Global.

O manifesto também faz uma comparação entre o atual governo e a gestão anterior, afirmando que houve reconstrução de políticas públicas e melhora de indicadores sociais e econômicos. Entre os pontos destacados estão a retomada de programas sociais, a valorização do salário mínimo, a ampliação do crédito e o crescimento da produção agrícola e industrial.

O texto sustenta que o país voltou a crescer com inflação controlada e melhora no mercado de trabalho, apontando redução do desemprego e aumento da renda média das famílias. Também menciona avanços em áreas como educação, saúde e infraestrutura, além de resultados positivos no turismo e no comércio exterior.

Apesar dos avanços, o partido afirma que persistem desafios estruturais. O documento defende a necessidade de ampliar a capacidade produtiva nacional, fortalecer a indústria e garantir autonomia tecnológica. Entre os pontos estratégicos, destaca-se o controle de recursos minerais considerados essenciais para a economia do futuro, como as terras raras.

No plano político, o manifesto aponta a importância da continuidade do atual projeto de governo para consolidar as mudanças em curso. A sigla avalia que o Brasil tem papel relevante no cenário internacional e que a construção de um projeto democrático-popular depende da articulação de diferentes setores da sociedade.

Entre as propostas, o texto apresenta três eixos principais: reconstrução do papel do Estado como indutor do desenvolvimento, crescimento econômico com distribuição de renda e uma transição produtiva baseada em inovação e sustentabilidade. A partir desses pilares, são defendidas reformas estruturais.

Entre elas estão mudanças no sistema político, com foco na ampliação da participação democrática; ajustes no sistema tributário para promover maior justiça fiscal; medidas voltadas à soberania tecnológica; alterações no funcionamento do Judiciário; e uma reforma administrativa para fortalecer a capacidade do Estado.

O documento também enfatiza a necessidade de universalização de direitos sociais, incluindo educação em tempo integral, acesso à saúde e garantia de segurança alimentar. Além disso, defende a valorização da classe trabalhadora, com foco em emprego digno, ampliação de direitos e debate sobre a redução da jornada de trabalho.

Por fim, o manifesto reafirma o compromisso do partido com a construção de um projeto de país baseado em democracia, justiça social e soberania, destacando a importância da organização política e da mobilização social para definir os rumos do Brasil nos próximos anos.