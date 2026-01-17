PT pede à PGR apuração sobre postagens pró-Tarcísio em perfis de fofoca

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) protocolou neste sábado (17) uma notícia de fato na Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando a apuração de um possível esquema de contratação de perfis de fofoca nas redes sociais para a publicação de conteúdos favoráveis ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O pedido tem como base uma reportagem publicada pela revista piauí na segunda-feira (12), que aponta a existência de pagamentos feitos por agências a influenciadores digitais para a divulgação de postagens positivas sobre ações do governo paulista.

Conteúdos fora do padrão editorial

De acordo com o documento apresentado pelo PT, as publicações teriam sido feitas em linguagem despojada e trataram de temas como a inauguração de um trecho do Rodoanel Norte, a redução do IPVA para motocicletas, a cobrança de intervenção na Enel e ações de combate ao feminicídio. O partido afirma que esses assuntos não costumam integrar o conteúdo habitual dos perfis envolvidos, geralmente voltados ao entretenimento.

"A investigação jornalística revelou a existência de um possível esquema de contratação de perfis de grande alcance virtual, por meio de empresas e particulares, com uma finalidade clara de realizar postagens benéficas a Tarcísio de Freitas", afirma o texto da notícia de fato apresentada à PGR.

Suspeita de financiamento não declarado

Segundo o PT, a reportagem indica "robustos indícios de que o enaltecimento do governador do Estado de São Paulo não tenha ocorrido por mera liberalidade editorial dessas páginas, mas por meio de financiamento com recursos financeiros cuja fonte e a motivação se desconhecem".

O partido sustenta que os fatos relatados podem configurar ato de improbidade administrativa e abuso de poder econômico, especialmente diante do cenário eleitoral. No documento, a legenda afirma ser "premente a necessidade de que esta Procuradoria-Geral da República realize a investigação devida para esclarecer os fatos, promover a punição dos envolvidos em caso de prática ilícita, coibir condutas semelhantes e resguardar a tutela de probidade administrativa e o processo eleitoral de 2026".

Governo de SP nega contratação de influenciadores

Procurado, o governo de São Paulo negou qualquer contratação dos influenciadores e perfis citados pela revista. Em nota, a gestão estadual declarou que "não houve qualquer investimento público nas publicações mencionadas pela reportagem".

O comunicado afirma ainda que o governo paulista realiza apenas campanhas institucionais e de utilidade pública, com o objetivo de dar transparência às ações da administração e divulgar informações de interesse público, e que todas as campanhas seguem os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.