"PT tem a obrigação de avançar cada vez mais", diz Gleisi, no aniversário do partido

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), comemorou nesta terça-feira (10) o aniversário de 46 anos de seu partido, ressaltando a trajetória histórica da legenda e reforçando o compromisso com transformações sociais e a defesa da democracia no Brasil.

Em publicação nas redes sociais, Gleisi afirmou que a data é um momento de celebração das “lutas e conquistas junto com o povo brasileiro” e também de reafirmação dos princípios que orientam o partido desde sua fundação. Segundo ela, o PT mantém o compromisso com “as mudanças, a justiça social, a defesa do Brasil e da nossa democracia”.

A ministra também enfatizou que a história construída pelo partido impõe novos desafios e responsabilidades. “Um partido com a nossa história tem a obrigação de avançar cada vez mais, junto com o povo e sob a liderança do presidente Lula”, escreveu.

Ao final da mensagem, Gleisi parabenizou a legenda, seus dirigentes e a militância petista, que classificou como “a mais aguerrida do Brasil”.