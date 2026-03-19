Quem é Dario Durigan, sucessor de Haddad no comando do Ministério da Fazenda

247 - Dario Durigan assumirá o comando do Ministério da Fazenda nesta sexta-feira, consolidando uma trajetória de ascensão dentro da equipe econômica e ampliando sua influência no governo federal. Aos 41 anos, ele chega ao posto após atuar como secretário-executivo da pasta e se tornar um dos principais articuladores das políticas fiscais defendidas pelo ministro Fernando Haddad.

As informações foram publicadas pelo colunista Júlio Wiziack, do UOL, que detalha o percurso político e técnico de Durigan, sua relação com Haddad e a proximidade crescente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A indicação de Durigan foi feita por Haddad e anunciada em evento com Lula em São Paulo. Na ocasião, o presidente destacou o novo ministro com a frase: “Levante-se, quero que todo mundo veja o rosto dele. É ele quem vai assumir o comando da Fazenda.”

A escolha faz parte de um arranjo político que também envolve o futuro de Haddad, com possibilidade de disputa pelo governo de São Paulo. Nesse cenário, Durigan surge como continuidade da atual condução econômica, especialmente no compromisso com o equilíbrio fiscal. Sua missão inclui assegurar a meta de superávit de 0,25% do PIB, considerada central para reduzir pressões sobre o governo.

Relação com Lula e articulação política

A aproximação entre Durigan e Lula se intensificou ao longo dos últimos anos. Ele passou a frequentar reuniões e agendas no Palácio da Alvorada e hoje mantém encontros regulares com o presidente, chegando a despachar com ele até quatro vezes por semana.

A relação direta foi construída gradualmente, com mediação inicial de Haddad. Um episódio simbólico ocorreu durante viagem oficial, quando Durigan informou Lula sobre o resultado do PIB antes da divulgação pública, consolidando confiança entre ambos.

Durigan também esteve presente em articulações políticas relevantes, como debates sobre combate à desinformação e projetos no Congresso. Sua atuação como negociador foi destacada em episódios como a aprovação do aumento do IOF, quando conseguiu dialogar com parlamentares para viabilizar a medida.

Um parlamentar da oposição, sob condição de anonimato, afirmou: “Disse que Dario poderia ter ignorado as reclamações dos parlamentares, diante da possibilidade de derrubada da medida pelo Congresso para que ela fosse judicializada posteriormente.”

Trajetória e formação

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Durigan iniciou a carreira no setor privado, com passagens por escritórios de advocacia e atuação como advogado da União. Posteriormente, ingressou no setor público, trabalhando com Haddad ainda no Ministério da Educação e, mais tarde, na Prefeitura de São Paulo.

Também atuou na iniciativa privada, incluindo passagem pelo WhatsApp Brasil, empresa controlada pela Meta, onde foi chefe de Políticas Públicas. Sua experiência inclui ainda colaboração com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em iniciativas contra a desinformação.

Dentro do Ministério da Fazenda, ocupou funções estratégicas até chegar ao cargo de secretário-executivo, posição que o credenciou como principal nome para a sucessão.

Estilo discreto e perfil técnico

Durigan é descrito como um gestor de perfil técnico, com forte capacidade de concentração e atuação nos bastidores. Colegas o veem como um articulador eficiente, mais próximo do papel de facilitador do que de liderança centralizadora.

No campo ideológico, compartilha princípios com Haddad, sendo identificado como progressista e defensor de políticas de justiça social, incluindo a tributação de altas rendas.

Seu estilo pessoal também chama atenção pela discrição. Ele evita exposição excessiva e mantém rotina focada no trabalho, embora preserve hábitos culturais como o gosto por música brasileira e encontros com amigos.

Desafios à frente da Fazenda

Ao assumir o ministério, Durigan terá como principal desafio manter a credibilidade da política fiscal e garantir a execução das metas estabelecidas. A pressão por equilíbrio entre responsabilidade fiscal e demandas sociais deve marcar sua gestão.

Além disso, será responsável por conduzir negociações com o Congresso e lidar com resistências a medidas econômicas, em um ambiente político que exige constante articulação.