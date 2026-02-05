Relator da CPI do Crime Organizado pede convocação de Daniel Vorcaro, do Master

247 - O relator da CPI do Crime Organizado no Senado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou requerimento para a convocação de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, com o objetivo de que ele preste depoimento aos parlamentares. A iniciativa busca esclarecer suspeitas envolvendo a atuação do banqueiro em operações financeiras que, segundo o senador, podem indicar a presença do crime organizado em setores formais da economia, especialmente no sistema financeiro, informa Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Na justificativa do pedido, Vieira afirma que o escopo da CPI inclui a apuração de possíveis vínculos entre organizações criminosas e atividades econômicas legalizadas, como o mercado financeiro. Nesse contexto, o senador menciona investigações que apontariam a possível participação de Vorcaro em um esquema envolvendo instituições financeiras, com indícios de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta, indução de investidores ao erro, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

O parlamentar também destaca, no requerimento, suspeitas relacionadas à origem de recursos que teriam sido utilizados para inflar artificialmente os balanços da instituição financeira. Em um dos trechos do documento, Vieira afirma: “A gestão do banco teria optado por ignorar a origem criminosa de aportes bilionários para inflar artificialmente seus balanços e, subsequentemente, tentar transferir esses ativos de origem ilícita para instituições públicas”.

Outro ponto levantado pelo senador diz respeito a operações realizadas entre o Banco Master e a Reag Trust, atualmente denominada CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A empresa foi investigada no âmbito da Operação Carbono Oculto e, de acordo com Vieira, essas transações levantam suspeitas sobre um eventual envolvimento de facções criminosas.

Ao defender a convocação de Daniel Vorcaro, o relator sustenta que é necessário esclarecer se houve falhas nos mecanismos de compliance e de prevenção à lavagem de dinheiro do banco, ou mesmo se essas falhas teriam sido intencionais. Nesse sentido, o senador menciona a possibilidade de “cegueira deliberada”, conceito utilizado para caracterizar situações em que a administração opta por não investigar a origem de recursos suspeitos. “É necessário apurar se houve a prática da cegueira deliberada (Willful Blindness), por meio da qual a gestão do banco teria optado por ignorar a origem criminosa de aportes bilionários para inflar artificialmente seus balanços”, escreveu Vieira no requerimento.