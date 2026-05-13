Repasses de Vorcaro ao filme sobre Jair Bolsonaro superam orçamentos de "O Agente Secreto" e "Ainda Estou Aqui"

247 - O valor investido pelo banqueiro Daniel Vorcaro na produção do longa-metragem "Dark Horse", cinebiografia de Jair Bolsonaro, já supera o orçamento de duas das principais produções recentes do cinema brasileiro. O montante repassado pelo banqueiro chegou a R$ 62 milhões entre fevereiro e maio de 2025, valor superior aos R$ 28 milhões de "O Agente Secreto" e aos R$ 45 milhões de "Ainda Estou Aqui". As informações sobre o caso são do The Intercept Brasil e da coluna de Malu Gaspar, no jornal O Globo.

O acordo, segundo a apuração, teria sido intermediado pelo publicitário Thiago Miranda, que afirmou ter apresentado o projeto ao banqueiro a pedido do deputado federal Mario Frias (PL-SP). Inicialmente, o valor total previsto para a produção seria de R$ 134 milhões, mas os repasses teriam sido interrompidos após a prisão de Vorcaro e o avanço de investigações envolvendo o Banco Master.

O caso inclui ainda registros de mensagens e áudios atribuídos ao senador Flávio Bolsonaro, que teriam sido enviados ao banqueiro durante o período de produção do filme. Em um dos áudios citados, Flávio Bolsonaro menciona dificuldades na execução do projeto e cobra continuidade dos pagamentos.

"Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme", diz o senador, em gravação enviada ao empresário.

Em outra mensagem, enviada na véspera da primeira prisão de Vorcaro, o senador afirma: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!". Segundo a apuração, os contatos teriam ocorrido em meio a dificuldades financeiras da produção e à busca por novos aportes para a continuidade das filmagens.

O longa "Dark Horse", dirigido por Cyrus Nowrasteh e estrelado por Jim Caviezel no papel de Jair Bolsonaro, retrata os bastidores da campanha presidencial de 2018. A estreia estava prevista para setembro de 2026.