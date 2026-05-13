Empresário confirma ter marcado encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

247 - O empresário Thiago Miranda confirmou que marcou uma reunião entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no fim de 2024, mas afirmou que o parlamentar não compareceu ao encontro. A informação foi publicada na coluna Igor Gadêlha, nesta quarta-feira (13), dia em que também foram reveladas negociações entre o banqueiro e o parlamentar para a destinação de cifras milionárias a um filme sobre Jair Bolsonaro (PL).

A reunião confirmada pelo empresário Thiago Miranda foi agendada para 11 de dezembro, às 17h30, na casa de Vorcaro, em Brasília. O encontro havia sido revelado inicialmente pelo The Intercept Brasil, que informou ter tido acesso a mensagens trocadas por Daniel Vorcaro e Thiago Miranda, mas não confirmou se a agenda chegou a ocorrer.

Miranda afirmou à coluna que Flávio Bolsonaro não esteve presente na reunião marcada. Ao ser questionado sobre a possibilidade de o senador ter participado de outro encontro com Vorcaro em data diferente, o empresário disse não se recordar.

“Que eu me lembre, não”, afirmou Thiago Miranda.

A informação ganha relevância porque, segundo o The Intercept Brasil, Thiago Miranda teria atuado como um dos responsáveis por aproximar Flávio Bolsonaro do dono do Banco Master. A apuração aponta que as mensagens atribuídas a Vorcaro e Miranda serviram de base para revelar a agenda prevista em Brasília.

Miranda foi ouvido pela Polícia Federal no âmbito do caso Master. O depoimento ocorreu na terça-feira (12), conforme noticiou o Metrópoles na coluna Grande Angular.

O caso também envolve a contratação de influencers para divulgar conteúdo contra o Banco Central durante a liquidação do Banco Master, conforme indicado pelo Metrópoles na galeria da reportagem.

Até o momento, de acordo com o relato publicado, a confirmação feita por Thiago Miranda se limita à marcação da reunião entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O empresário sustenta que o senador não compareceu ao encontro agendado para dezembro de 2024, em Brasília.