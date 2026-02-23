Republicanos caminha para apoiar nome de oposição a Lula ou adotar neutralidade nas eleições de 2026, diz presidente da legenda

247 - O presidente do Republicanos e deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira, declarou nesta segunda-feira (23) que a legenda tende a apoiar um nome de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou a adotar postura de neutralidade nas eleições de outubro. "Nosso caminho será pelo centro, mas uma decisão será tomada em um momento oportuno", disse o parlamentar. As informações são do SBT News.

O parlamentar afirmou também manter boa relação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como nome da legenda bolsonarista para a disputa presidencial. Também citou interlocução com os governadores Ratinho Jr., Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, mencionados como possíveis candidatos pelo PSD.

Marcos Pereira afirmou que o único encontro com Flávio para tratar das eleições ocorreu em 29 de dezembro, quando o senador reuniu dirigentes partidários após anunciar sua pré-candidatura. Desde então, o tema não voltou à pauta entre ambos.

Decisão após janela partidária

Marcos Pereira informou que a decisão oficial sobre o posicionamento da legenda será tomada após o encerramento da janela partidária, em 4 de abril. Ele pretende convocar a executiva nacional do partido para deliberar sobre o alinhamento eleitoral.

Atualmente, o Republicanos possui a quinta maior bancada da Câmara dos Deputados, com 44 parlamentares, e a nona maior do Senado, com cinco integrantes. Pereira afirmou esperar crescimento dessas bancadas após o fechamento da janela partidária.