Rogério Correia sai em defesa de Moraes e denuncia 'campanha da Globo contra o STF'

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) utilizou suas redes sociais para sair em defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e criticar duramente a cobertura do Grupo Globo sobre o magistrado. A manifestação ocorre após a divulgação de uma nota oficial da assessoria de Moraes negando informações publicadas pelo blog do jornalista Lauro Jardim, do portal O Globo.

Segundo a assessoria do ministro, são falsas as afirmações de que Moraes teria frequentado a casa do banqueiro Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia. A publicação do blog, que mencionava supostos encontros em propriedades do banqueiro, foi contestada pelo gabinete do magistrado, que classificou as informações como baseadas em “premissas fáticas inexistentes”.

Diante da repercussão do caso, Rogério Correia acusou a emissora de promover uma ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal e saiu em defesa do ministro. Em publicação no X, o parlamentar afirmou:

“Globo mentiu descaradamente! Ministro Moraes nunca frequentou mansões de Vorcaro e não provaram que ele tenha recebido mensagem do banqueiro. O que quer a emissora com esta campanha contra o STF? Golpe? Bolsonaro e neofascismo de novo? E o que vai acontecer com quem mente de forma tão irresponsável?”

A controvérsia teve início após o blog de Lauro Jardim publicar que Moraes teria frequentado não apenas a mansão de Daniel Vorcaro em Brasília, mas também uma propriedade alugada pelo empresário em Trancoso, um destino turístico no sul da Bahia. O texto descrevia o imóvel como uma residência de alto padrão, com cerca de 40 mil metros quadrados, 12 suítes e cinco bangalôs, além de outras estruturas de luxo.

A assessoria do ministro, entretanto, negou categoricamente a informação. Em nota divulgada no domingo (8), o gabinete afirmou que “é integralmente falsa a afirmação” de que Moraes tenha frequentado a residência de Vorcaro em Trancoso.

O comunicado também ressaltou que o ministro “jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino” e acrescentou que Moraes nunca esteve na propriedade mencionada.

Ainda de acordo com a nota, são improcedentes as tentativas de associar a agenda pessoal ou profissional do magistrado a encontros com o empresário. A assessoria também lamentou a divulgação de conteúdos sem a devida verificação, criticando a publicação de informações baseadas em premissas consideradas inexistentes.