Saúde de Bolsonaro melhora e alta está prevista para esta sexta-feira

247 - O estado de saúde de Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (26/3). Ele segue internado no hospital DF Star, em Brasília, após diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral. Segundo o comunicado oficial, “o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, após diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração”. As informações são do Metrópoles.

Estado de saúde e evolução clínica

O boletim aponta que Bolsonaro não apresenta sinais de infecção aguda e tem evoluído de forma satisfatória durante a internação. A equipe médica destacou que o quadro clínico é estável e segue em recuperação.

De acordo com a nota, “no momento encontra-se sem sinais de infecção aguda, com boa evolução clínica”. O ex-presidente continuará sob monitoramento nas próximas horas para acompanhamento da evolução.

O documento é assinado pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado, além do coordenador da UTI Geral do DF Star, Antônio Aurélio de Paiva, e do diretor-geral do hospital, Allisson Borges.

Previsão de alta hospitalar

A equipe médica indicou que a alta pode ocorrer em breve, caso o quadro siga evoluindo positivamente. O boletim informa que “deverá permanecer em vigilância clínica pelas próximas 24 horas, com previsão de alta hospitalar no dia 27 de março”. A previsão reforça que o acompanhamento segue essencial até a liberação definitiva do paciente.

Decisão judicial e prisão domiciliar

Além da situação de saúde, há um desdobramento judicial envolvendo o ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por um período inicial de 90 dias.

Com isso, após a alta hospitalar, ele deverá cumprir em casa a pena de 27 anos e 3 meses relacionada à condenação por trama golpista. Entre as medidas cautelares impostas está o uso de tornozeleira eletrônica.