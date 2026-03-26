Saúde de Bolsonaro melhora e alta está prevista para esta sexta-feira
Boletim aponta estabilidade e ausência de infecção aguda no quadro de Bolsonaro
247 - O estado de saúde de Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (26/3). Ele segue internado no hospital DF Star, em Brasília, após diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral. Segundo o comunicado oficial, “o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, após diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração”. As informações são do Metrópoles.
Estado de saúde e evolução clínica
O boletim aponta que Bolsonaro não apresenta sinais de infecção aguda e tem evoluído de forma satisfatória durante a internação. A equipe médica destacou que o quadro clínico é estável e segue em recuperação.
De acordo com a nota, “no momento encontra-se sem sinais de infecção aguda, com boa evolução clínica”. O ex-presidente continuará sob monitoramento nas próximas horas para acompanhamento da evolução.
O documento é assinado pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado, além do coordenador da UTI Geral do DF Star, Antônio Aurélio de Paiva, e do diretor-geral do hospital, Allisson Borges.
Previsão de alta hospitalar
A equipe médica indicou que a alta pode ocorrer em breve, caso o quadro siga evoluindo positivamente. O boletim informa que “deverá permanecer em vigilância clínica pelas próximas 24 horas, com previsão de alta hospitalar no dia 27 de março”. A previsão reforça que o acompanhamento segue essencial até a liberação definitiva do paciente.
Decisão judicial e prisão domiciliar
Além da situação de saúde, há um desdobramento judicial envolvendo o ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por um período inicial de 90 dias.
Com isso, após a alta hospitalar, ele deverá cumprir em casa a pena de 27 anos e 3 meses relacionada à condenação por trama golpista. Entre as medidas cautelares impostas está o uso de tornozeleira eletrônica.