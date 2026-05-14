“Se Deus quiser”, Ciro Nogueira provará inocência no Caso Master, diz Flávio Bolsonaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, torceu pela inocência de Ciro Nogueira (PP-PI) no Caso Master após o vazamento de mensagens trocadas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. As informações são do Valor Econômico.

Em entrevista à GloboNews, Flávio afirmou que, “se Deus quiser”, o presidente do Progressistas conseguirá provar sua inocência. A declaração representa uma mudança de tom em relação à postura adotada pelo senador na semana anterior, quando ele buscou se afastar de Ciro depois de o dirigente partidário ser alvo de operação da Polícia Federal na investigação sobre o Banco Master.

Ligação com Vorcaro gerou desgaste

Segundo o Valor, lideranças ligadas à Federação União-PP no Congresso avaliaram como negativa a repercussão das mensagens que revelaram a ligação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. A leitura entre políticos dessas siglas é que o episódio pode atingir a pré-candidatura do senador do PL, especialmente junto ao eleitorado indeciso.

Integrantes dessas agremiações também apontaram incômodo com o movimento anterior de Flávio, interpretado como tentativa de se distanciar de Ciro Nogueira. A avaliação citada pelo jornal é que “ficou muito feio para o Flávio” se afastar publicamente do senador do PP e, depois, ter suas próprias ligações com Vorcaro expostas.

Discurso anticorrupção e aliança com o PP

O caso colocou Flávio Bolsonaro diante do desafio de manter o discurso contra a corrupção e, ao mesmo tempo, tentar associar o escândalo ao PT. Aliados, porém, o aconselharam a evitar ataques diretos ao PP, partido comandado por Ciro Nogueira e considerado estratégico para uma eventual aliança eleitoral, tanto pelo tempo de televisão quanto pela estrutura partidária.

Antes da divulgação das mensagens envolvendo Vorcaro, Flávio havia adotado uma postura mais dura. Em vídeos publicados nas redes sociais, elogiou o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, cobrou apuração e defendeu a instalação da CPI do Master.

Na ocasião, sem citar Ciro nominalmente, o senador disse considerar “graves” as informações divulgadas e pediu “uma ampla apuração”. Agora, após também ter ligações expostas, Flávio suavizou o discurso e passou a manifestar expectativa de que o dirigente do PP consiga se defender e provar sua inocência.