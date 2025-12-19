Senado destrava PL antifacção e votação na Câmara é viável, diz Zeca Dirceu

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou que o projeto de lei antifacção, já aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e que agora retorna para nova análise na Câmara, reúne condições políticas para ser votado e aprovado.

Na avaliação do parlamentar, a proposta alcançou um grau de maturidade suficiente após a redução do clima de tensão entre os deputados nas últimas semanas.

“No Senado o texto foi bastante melhorado, corrigido, e uma parte dos deputados de direita e centro já perceberam os erros que cometeram. Estamos trabalhando para que as melhorias que o Senado fez sejam mantidas pela Câmara. O ambiente de ontem e hoje é muito melhor que da semana passada e das últimas semanas. Temos condições fazer a votação do PL antifacção este ano, trazendo o texto e aprovando na Câmara dos Deputados”, disse o deputado, em entrevista à TV 247.

Mais cedo, os líderes partidários decidiram adiar para 2026 a votação das mudanças do Senado no texto, segundo a Agência Câmara de Notícias. Assista: