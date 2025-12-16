Votação do PL antifacção fica para 2026, decidem líderes

247 - Os líderes partidários deixaram para 2026 a votação em plenário das alterações do Senado ao projeto antifacções criminosas, conforme acordo de líderes das bancadas, informou a Rádio Câmara nesta terça-feira (16).

O texto, que aumenta penas para facções, passou por alterações após ser enviado pelo governo ao Congresso. O projeto é considerado maduro tendo passado pelo Senado, de acordo com lideranças parlamentares governistas.

"Decidimos deixar para o próximo ano, porque da nossa parte, do governo, vários pontos precisam ser corrigidos, o que também foi dito por vários líderes", disse o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias.