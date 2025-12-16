“Motta resolveu se unir à extrema direita e agora paga o pato”, diz Rogério Correia

247 - A atuação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, na tumultuada sessão que tratou da cassação do deputado Glauber Braga — marcada por agressões físicas, interrupção da transmissão oficial e retirada forçada de parlamentares — continua a gerar fortes repercussões no Congresso Nacional. Para o deputado federal Rogério Correia, os episódios expõem uma decisão política inequívoca da presidência da Casa, com impactos diretos sobre o funcionamento democrático do Parlamento.

Em entrevista à TV 247, Correia afirmou que a instabilidade no plenário nasce de um movimento deliberado que une centrão e extrema direita, acrescentando, com um tom quase solidário, que Motta “não passa de um instrumento”, uma ponte enfraquecida entre os grupos.

“Hugo Motta resolveu se unir à extrema direita e agora paga o pato”, declarou o parlamentar.

Para o parlamentar, os acontecimentos provocaram desgaste institucional e político. “No final das contas, ficou muito mal pro processo democrático, mas pior pro Hugo Motta”, avaliou.

Ele criticou ainda a sequência de votações realizadas logo após o conflito, apontando que projetos considerados inconstitucionais foram levados ao plenário de forma acelerada, sem debate adequado, embora reconheça o avanço de certas pautas econômicas. Assista: