Sérgio Leonardo assume defesa de Vorcaro e mira delação

247 - Com a saída do advogado José Luís de Oliveira Lima, conhecido como Juca, da defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, o criminalista Sérgio Leonardo assumiu com exclusividade o caso e passou a conduzir a estratégia que mira um acordo de colaboração premiada. Sérgio Leonardo foi o primeiro advogado a receber procuração de Daniel Vorcaro e atua no caso desde a primeira prisão do ex-banqueiro.

Aos 47 anos, com 25 anos de carreira, Sérgio Leonardo é apontado como o principal nome da terceira geração de advogados da família Leonardo, de Minas Gerais. Ele é neto de Jair Leonardo, ex-presidente da OAB/MG e Professor Emérito de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, e filho de Marcelo Leonardo, também ex-presidente da OAB/MG.

Marcelo Leonardo se tornou um dos criminalistas mais conhecidos do país por sua atuação em casos como o Mensalão e a Lava Jato. Sérgio, por sua vez, presidiu a OAB/MG entre 2022 e 2024 e atualmente é Conselheiro Federal e Procurador-Geral da OAB Nacional.

Há 17 anos, o advogado foi responsável por expandir o escritório da família para São Paulo. Desde fevereiro de 2025, assumiu a unidade da banca em Brasília, onde passou a residir.

De perfil discreto, Sérgio Leonardo acumula experiência em advocacia criminal, com atuação em casos de repercussão nacional, operações da PF (Polícia Federal) e defesas no tribunal do júri. No caso do rompimento da Barragem do Fundão, trabalhou ao lado das irmãs Carolina e Cristiane e do pai, Marcelo Leonardo, na defesa de um conselheiro da Vale que já foi excluído do processo.

No caso de Brumadinho, a atuação conjunta da família na advocacia criminal continua na defesa de dirigentes e colaboradores da Vale. Reconhecido no meio jurídico pela oratória, pelo perfil técnico e pela habilidade política, Sérgio Leonardo assume agora a condução exclusiva da defesa de Vorcaro em um momento decisivo.

A principal tarefa do criminalista será articular um acordo de colaboração premiada considerado favorável para o cliente, em um caso que passa a representar o maior desafio profissional de sua trajetória.