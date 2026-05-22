Vorcaro consegue liminar nos EUA e trava apuração sobre mansão

247 - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, conseguiu uma vitória parcial depois que a Justiça dos Estados Unidos determinou a suspensão temporária de investigações sobre uma mansão de US$ 32 milhões em Windermere, na Flórida, em meio aos desdobramentos do caso Banco Master. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (22) pela coluna do Gayer, no SBT News.

A EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante da instituição ligada ao empresário, acionou a Justiça estadunidense para anular a compra da mansão na Flórida, sob o argumento de que o dinheiro usado na transação teria origem fraudulenta.

Conforme a decisão do juiz Scott M. Grossman, do Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, a investigação nos EUA precisará ficar paralisada até que a corte analise se tem competência legal para julgar réus brasileiros.

A liquidante do Master também havia apresentado ao Tribunal de Falências uma petição para tentar impedir a suspensão das investigações. Mas o pedido não foi acolhido pela Justiça local.

“Por esses motivos, o Representante Estrangeiro respeitosamente solicita que este Tribunal negue a Moção dos Réus em sua totalidade e conceda outras medidas adicionais que o Tribunal considere justas e adequadas”, afirmou a EFB.

Atualmente, o banqueiro está preso no Distrito Federal após ter sido alvo da Operação Compliance, que apura um esquema de fraudes financeiras. De acordo com a Polícia Federal, ao menos R$ 12 bilhões foram movimentados ilegalmente.

A decisão da Justiça dos EUA também foi anunciada após a Polícia Federal brasileira rejeitar a proposta inicial de delação premiada feita pelo empresário Daniel Vorcaro. A PF alegou omissão e seletividade dos fatos na proposta apresentada pela defesa do empresário.