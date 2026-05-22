Mendonça autoriza retorno de Vorcaro à cela especial na superintendência da PF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou o retorno de Daniel Vorcaro a uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF). O pedido foi apresentado pela defesa após reclamações feitas pelo banqueiro sobre as condições de custódia, informa a CNN Brasil.

A decisão ocorre em meio a uma reorganização da equipe jurídica de Vorcaro e às negociações envolvendo um acordo de delação premiada. A saída do advogado José de Oliveira Lima, conhecido como Juca, teve como objetivo principal reaproximar Vorcaro do ministro André Mendonça.

Mudança na defesa

Segundo informações publicadas pelo blog do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, a avaliação de pessoas próximas ao empresário era de que havia desgaste na relação entre o magistrado e o criminalista durante as tratativas sobre a colaboração premiada.

Interlocutores de Vorcaro passaram a defender mudanças na estratégia jurídica após divergências relacionadas ao conteúdo da delação. O entendimento no entorno do empresário era de que o acordo estaria preservando integrantes da cúpula do Congresso Nacional e ministros do STF, o que teria provocado resistência de Mendonça.

O ministro defendia uma delação "sincera e verdadeira" e indicava que poderia deixar de homologar o acordo caso considerasse insuficientes as informações apresentadas pela defesa.

A tensão nas negociações teria aumentado após um episódio em que José de Oliveira Lima afirmou a Mendonça que, em caso de rejeição da delação, recorreria à turma do STF ou ao plenário da Corte. Após o episódio, aliados de Vorcaro passaram a considerar necessária a substituição do advogado para evitar um agravamento da situação jurídica do empresário.

A estratégia da defesa agora é manter o advogado Sergio Leonardo no caso, embora exista a possibilidade de um novo criminalista assumir parte da condução do processo. Ele e André Mendonça desenvolveram uma relação considerada positiva nos bastidores das negociações.