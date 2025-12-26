Silas Malafaia renova ataques a Gonet e Moraes após ser denunciado

247 – O pastor Silas Malafaia voltou nesta sexta-feira (26) a atacar publicamente o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após ter sido denunciado por ofensas ao comandante do Exército, general Tomás Paiva. Malafaia foi denunciado por injúria, calúnia e difamação no caso.

Em uma publicação nas redes sociais, Malafaia acusou Moraes de promover perseguição contra ele. “Essa é uma maneira covarde de se produzir perseguição política”, afirmou, ao comentar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O pastor também sustentou que não deveria ser processado no STF e negou ter citado diretamente o general. “Paulo Gonet, você virou capacho e subserviente ao Alexandre de Moraes”, acrescentou no vídeo.

"SILAS MALAFAIA URGENTE! A MAIS NOVA PERSEGUIÇÃO DE ALEXANDRE DE MORAES CONTRA MIM. Quem vai parar o ditador da toga Alexandre de Moraes? Por favor, se possível, divulguem ao máximo esse vídeo!", postou Malafaia.