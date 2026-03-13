STF mantém Vorcaro preso e centrão teme delação premiada

247 - A decisão que manteve a prisão do empresário Daniel Vorcaro, ligado ao banco Master, elevou o clima de preocupação nos bastidores da política em Brasília e intensificou temores sobre uma eventual delação premiada que possa atingir integrantes do Centrão. O caso continua em análise no Supremo Tribunal Federal (STF) e permanece sob a relatoria do ministro André Mendonça. As informações são do G1.

De acordo com a avaliação de integrantes do STF, a manutenção da prisão teve como um dos efeitos retirar a pressão direta sobre a Corte. Havia preocupação entre ministros de que o processo voltasse a concentrar críticas e questionamentos ao tribunal, transformando o episódio no chamado “caso Supremo”, como ocorreu anteriormente durante a fase em que o inquérito esteve sob relatoria do ministro Dias Toffoli.

Com a continuidade da prisão, o processo segue seu curso normal dentro do tribunal, sob as decisões do relator. Essa dinâmica, segundo interlocutores do Judiciário, tende a reduzir o foco político direcionado ao STF no contexto das investigações.

Outro desdobramento apontado por investigadores diz respeito à possibilidade de uma eventual colaboração premiada por parte de Vorcaro. Embora a defesa do empresário negue a existência de negociações nesse sentido, autoridades que acompanham o caso avaliam que a permanência na prisão pode criar um ambiente propício para esse tipo de acordo.

Essa possibilidade tem provocado inquietação entre políticos, especialmente entre integrantes do Centrão. Nos bastidores de Brasília, a avaliação é de que uma eventual delação poderia trazer novos elementos para as investigações e atingir figuras relevantes do meio político.

Antes da decisão, alguns parlamentares e aliados apostavam em um empate no julgamento na Segunda Turma do STF, cenário que poderia beneficiar o empresário e resultar em sua saída da prisão. Essa expectativa, no entanto, não se confirmou.

Nos bastidores políticos, havia a avaliação de que um eventual relaxamento da prisão poderia reduzir a pressão sobre Vorcaro e diminuir o risco de uma colaboração com investigadores. A manutenção da detenção, ao contrário, reforçou o clima de apreensão.

Outro fator que amplia a tensão é o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Investigadores ouvidos pelo blog afirmam que cerca de 80% do material apreendido com Vorcaro e outros investigados já foi analisado.

Com o progresso dessa análise, a expectativa é de que novas operações da Polícia Federal ocorram nas próximas semanas. A perspectiva de novas etapas da investigação tem aumentado o nível de preocupação entre atores políticos em Brasília.