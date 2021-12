Tarso Genro diz que estará com Ciro se Lula sofrer outro golpe

Ex-governador gaúcho, do PT, fez tweet polêmico nesta manhã ao admitir a hipótese de uma nova fraude contra o ex-presidente edit

247 - O ex-governador Tarso Genro gerou polêmica ao tuitar na manhã deste domingo (5) sobre a possibilidade do ex-presidente Lula ser "impedido de concorrer [à Presidência da República] por um golpe institucional". Neste caso, ele diz que votaria em Ciro Gomes, do PDT.

A declaração foi em resposta a uma internauta cirista, que faz críticas ao PT. "Estarei com Ciro, sem a menor dúvida, se Lula não for para o Segundo Turno ou se for impedido de concorrer por um golpe institucional", escreveu Genro.

"O senhor está sabendo de alguma coisa?", questionou uma internauta.

O tom da resposta do ex-governador causou estranheza. "Nossa, Tarso, é assim que vc responde uma mensagem cheia de ódio e mentiras dessas?", escreveu uma internauta.

Estarei com Ciro, sem a menor dúvida, se Lula não for para o Segundo Turno ou se for impedido de concorrer por um golpe institucional! https://t.co/qLXb0iuIkb December 5, 2021

