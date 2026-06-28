Thiago Ávila lança pré-candidatura à Câmara e convoca mobilização contra guerras, devastação ambiental e desigualdade

247 – O internacionalista e ambientalista Thiago Ávila anunciou oficialmente sua pré-candidatura a deputado federal pela Rede, no estado de São Paulo, na noite deste domingo, apresentando um manifesto político que combina defesa do meio ambiente, solidariedade internacional, combate às guerras, crítica ao imperialismo e mobilização popular. Em vídeo divulgado nas redes sociais e na "Carta aos povos do Brasil e aos povos livres do mundo", Ávila afirma que decidiu disputar uma vaga na Câmara dos Deputados após concluir que a conjuntura internacional exige também uma atuação institucional.

Conhecido por sua atuação em causas socioambientais e por missões humanitárias em solidariedade ao povo palestino, Thiago sustenta que o mundo atravessa um dos momentos mais críticos da história contemporânea. Em sua avaliação, a crise climática, a concentração extrema de riqueza, os conflitos armados e o avanço da extrema direita fazem parte de um mesmo processo global.

"O desastre ambiental se intensifica. Bilionários e até trilionários lucram com a exploração, a destruição e as guerras. Um império em decadência tenta prolongar seu domínio pela força e arrasta o mundo para uma espiral de violência, intolerância, colonização, apartheid e genocídio", afirma no documento.

Segundo ele, apesar desse cenário, cresce também uma resistência internacional formada por movimentos populares, organizações sociais e pessoas comuns dispostas a construir uma alternativa baseada na solidariedade e no chamado Bem Viver.

Da militância socioambiental à atuação internacional

Ao apresentar sua trajetória, Thiago Ávila afirma que escolheu, ainda aos 18 anos, dedicar sua vida à construção de uma sociedade "livre da exploração, das opressões e da destruição da natureza".

No manifesto, ele relata experiências em projetos de regeneração ambiental, agroflorestas, bioconstrução e recuperação de biomas, além de trabalhos realizados junto a comunidades indígenas, camponesas e urbanas.

Sua atuação extrapolou as fronteiras brasileiras. Como internacionalista, passou a organizar campanhas de solidariedade internacional, especialmente em apoio ao povo palestino, tornando-se uma das vozes brasileiras mais conhecidas na denúncia contra o genocídio perpetrado por Israel em Gaza.

No vídeo de lançamento da campanha, ele resume essa trajetória:

"Como socioambientalista, aprendi a construir projetos de regeneração de biomas nas cidades, no campo e nas florestas. Como internacionalista, eu não apenas pesquiso e analiso o mundo, mas mobilizo solidariedade em todo o Sul Global."

Prisões, detenções e denúncias contra Israel

Uma das partes centrais de sua campanha é o relato das prisões e detenções sofridas durante missões internacionais.

Thiago afirma que foi preso diversas vezes em ações políticas e humanitárias e diz que, apenas no último ano, foi capturado três vezes por forças israelenses enquanto participava de iniciativas destinadas a levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Thiago foi mantido em isolamento, submetido a ameaças e impedido de manter contato com sua família. No vídeo, ele afirma:

"Da última vez ameaçaram me matar ou me deixar cem anos preso nas masmorras de Israel."

Apesar disso, diz que as campanhas internacionais de solidariedade foram decisivas para sua libertação.

Na sua interpretação, a repressão sofrida não teria como objetivo apenas silenciar sua atuação pessoal, mas impedir a circulação das ideias defendidas pelos movimentos internacionais de solidariedade.

"Eles têm muito poder, dinheiro, armas, ódio e violência. Mas isso é tudo o que eles têm. Nós temos todo o resto: a coletividade, a solidariedade, o amor e a esperança."

Da resistência internacional à disputa institucional

Ávila revela que recusou inicialmente diversos convites para disputar um mandato parlamentar em 2026.

Segundo ele, sua prioridade era permanecer dedicado às missões internacionais e às campanhas contra as guerras.

Essa posição, porém, mudou diante da conjuntura internacional.

No manifesto, afirma que "os destruidores do mundo voltaram suas miras para o Brasil e a América Latina", acusando forças internacionais de promover intervenções políticas, ataques às democracias e manipulação eleitoral.

Em seu vídeo, ele afirma:

"A próxima eleição, que já sofre intervenção dos Estados Unidos e Israel, vai ser decisiva não só para o Brasil, mas para toda a humanidade."

Segundo ele, a decisão de disputar uma vaga na Câmara ocorreu após consultas realizadas junto a comunidades brasileiras e também movimentos internacionais.

"O Brasil pode ser uma potência mundial da vida"

Um dos conceitos centrais de sua campanha é transformar o Brasil em uma "potência mundial da vida".

Para Thiago Ávila, o país reúne condições únicas para liderar um novo modelo civilizatório baseado na preservação ambiental, na justiça social e na soberania.

Em seu manifesto, ele destaca que o Brasil possui a maior floresta tropical do planeta, abundância de água doce e enorme diversidade ambiental, mas convive simultaneamente com profundas desigualdades sociais e elevados índices de violência contra povos indígenas, ambientalistas e defensores de direitos humanos.

"Nenhum império ou força odiosa é maior do que a força dos povos organizados", afirma.

Chamado à mobilização coletiva

Ao longo de toda a carta, Thiago procura enfatizar que sua candidatura não deve ser entendida como um projeto individual.

Ele rejeita a ideia do "salvador da pátria" e afirma que as transformações históricas dependem da organização coletiva.

"Não tem salvador da pátria. É coragem, trabalho duro, entrega e organização."

Na reta final do manifesto, o pré-candidato convida apoiadores a assinarem o manifesto da campanha, contribuírem financeiramente para a pré-candidatura e participarem da mobilização política.

"É mais do que uma eleição. É o nosso futuro", afirma.

Ao encerrar o vídeo de lançamento, Thiago Ávila reafirma a mensagem que sintetiza sua campanha:

"Nós estamos juntos. Vamos defender o Brasil e transformar esse mundo."