Vieira e Rubio voltam a se encontrar; EUA antecipam acordo com "um país" da região

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tratou do atual estado das negociações bilaterais com os Estados Unidos, em conversa com o secretário de Estado do país norte-americano, Marco Rubio, informou o Palácio Itamaraty em nota nesta quinta-feira (13).

O encontro, que ocorre em meio ao tarifaço dos EUA contra o Brasil e a pressão militar do país sobre a América Latina, aconteceu às margens da última sessão da reunião de chanceleres do G7, em Niágara, no Canadá.

“Houve demonstração do governo americano a resolver todas as questões pendentes e virar a página”, destacou Vieira, conforme declarações divulgadas pela AgênciaGov.

O Brasil participa como convidado da presidência canadense, a exemplo do que ocorreu em junho, na cúpula de líderes do grupo, de acordo com a nota.

Posteriormente, o canal RT informou que o governo dos EUA adiantou que firmou um acordo comercial "recíproco" com "um país latino-americano".