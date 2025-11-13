TV 247 logo
      Vieira e Rubio voltam a se encontrar; EUA antecipam acordo com "um país" da região

      “Houve demonstração do governo americano a resolver todas as questões pendentes e virar a página”, destacou o chanceler brasileiro

      Marco Rubio e Mauro Vieira no Canadá - 13/11/2025 (Foto: @ItamaratyGovBr/X)

      247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tratou do atual estado das negociações bilaterais com os Estados Unidos, em conversa com o secretário de Estado do país norte-americano, Marco Rubio, informou o Palácio Itamaraty em nota nesta quinta-feira (13). 

      O encontro, que ocorre em meio ao tarifaço dos EUA contra o Brasil e a pressão militar do país sobre a América Latina, aconteceu às margens da última sessão da reunião de chanceleres do G7, em Niágara, no Canadá. 

      “Houve demonstração do governo americano a resolver todas as questões pendentes e virar a página”, destacou Vieira, conforme declarações divulgadas pela AgênciaGov. 

      O Brasil participa como convidado da presidência canadense, a exemplo do que ocorreu em junho, na cúpula de líderes do grupo, de acordo com a nota. 

      Posteriormente, o canal RT informou que o governo dos EUA adiantou que firmou um acordo comercial "recíproco" com "um país latino-americano". 

