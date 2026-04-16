Vorcaro adia delação e tensão cresce em Brasília

247 - A proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro deve ser apresentada apenas depois do início de maio, o que reduz especulações sobre uma entrega iminente, mas mantém elevado o nível de tensão política em Brasília diante da expectativa sobre seu conteúdo.

Segundo informações publicadas pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o processo ainda está em fase de elaboração, com Vorcaro trabalhando junto a seus advogados na construção do material que será submetido às autoridades.

Embora integrantes da Polícia Federal tenham indicado anteriormente que o acordo estaria próximo de ser formalizado, o ex-banqueiro segue estruturando sua proposta. Seus advogados frequentam regularmente a Superintendência da PF na capital federal, onde acompanham os depoimentos prestados por ele.

Estrutura da delação e etapas do processo

Nos relatos, Vorcaro descreve os crimes que cometeu, detalha possíveis irregularidades envolvendo terceiros e indica provas que poderão ser apresentadas caso o acordo seja aceito. O material está sendo organizado em anexos temáticos, que reúnem informações preliminares para subsidiar as negociações com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Cada anexo funciona como um ponto de partida para a análise das autoridades, que deverão avaliar a consistência das informações e verificar se os fatos apresentados são inéditos. Essa etapa é considerada crucial para definir o futuro da colaboração.

Análise rigorosa e possíveis impactos financeiros

Após a entrega formal da proposta, caberá à PF e à PGR decidir se rejeitam o material ou se avançam para a negociação dos termos concretos do acordo. Esse momento inclui discussões sobre eventuais multas e valores de ressarcimento ao Estado, que podem atingir cifras bilionárias.

Enquanto o conteúdo da delação permanece sob sigilo, a expectativa em torno de suas revelações mantém o ambiente político em alerta, prolongando um cenário de incerteza nos bastidores do poder em Brasília.