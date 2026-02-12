Vorcaro citou pagamento de R$ 20 milhões a empresa ligada a Toffoli, diz PF

247 - Investigadores da Polícia Federal que apuram o caso envolvendo o Banco Master localizaram, no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, conversas que mencionam pagamentos de ao menos R$ 20 milhões à empresa Maridt, associada ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo os agentes, no entanto, ainda não há elementos suficientes que comprovem se os valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a possíveis intermediários, explica Débora Bergamasco, da CNN Brasil.

O relatório encaminhado pela Polícia Federal ao presidente do STF, Edson Fachin, detalha mensagens trocadas entre Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, nas quais são discutidos supostos pagamentos direcionados à Maridt. Apesar do conteúdo encontrado no aparelho, os investigadores ressaltam que, até o momento, não foi possível confirmar a concretização das transações mencionadas nas conversas.

O ministro Dias Toffoli não é formalmente investigado no caso e, conforme apontado, não houve quebra de sigilo bancário ou fiscal envolvendo o integrante da Suprema Corte. Ainda assim, o material identificado pela PF reforça suspeitas levantadas no âmbito da investigação, que examina relações empresariais e financeiras envolvendo o Banco Master e estruturas associadas ao grupo de Vorcaro.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (12), o gabinete de Toffoli reconheceu que ele é sócio da empresa Maridt, descrita como ligada a familiares do ministro. O comunicado também confirmou que a Maridt vendeu uma participação do Resort Tayaya ao Fundo Arleen, que, segundo a apuração, é vinculado a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

No mesmo posicionamento oficial, Toffoli afirmou que não conhece o gestor do Fundo Arleen e negou qualquer relação pessoal com o banqueiro. Segundo a nota, o ministro declarou que nunca manteve relação de amizade com Vorcaro, “muito menos amizade íntima”.

Toffoli também rejeitou qualquer possibilidade de recebimento de recursos relacionados ao caso. De forma direta, afirmou que “jamais recebeu qualquer valor do banqueiro ou do cunhado dele, Fabiano Zettel”.

O episódio amplia a pressão sobre a permanência de Toffoli em funções relacionadas ao caso Master, que já provocou discussões internas no Supremo. A investigação segue em andamento, enquanto a Polícia Federal tenta esclarecer se os pagamentos citados nas mensagens de Vorcaro foram apenas mencionados em conversas privadas ou se chegaram a se concretizar por meio de repasses financeiros efetivos.