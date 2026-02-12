Toffoli afirma que "jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel"

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nesta quinta-feira (12) nota oficial em que rebate as informações relacionadas a um relatório da Polícia Federal que menciona mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel sobre pagamentos vinculados à empresa Maridt. No comunicado, o magistrado afirma que “jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel”.

A manifestação ocorre após a divulgação de que a PF enviou ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, um relatório com registros de conversas entre Vorcaro e Zettel, nas quais seriam discutidas transferências financeiras relacionadas à Maridt, empresa que tem Toffoli como integrante do quadro societário. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o documento também menciona diálogos entre o ministro e o banqueiro, sem tratar de repasses de recursos.

Na nota, o gabinete esclarece que a Maridt é “uma empresa familiar, constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, prevista na Lei 6.404/76, devidamente registrada na Junta Comercial e com prestação de declarações anuais à Receita Federal do Brasil” e acrescenta que suas declarações, assim como as de seus acionistas, “sempre foram devidamente aprovadas”

O texto informa ainda que o ministro integra o quadro societário, sendo a empresa administrada por parentes. O comunicado destaca que, conforme o artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar 35/1979), o magistrado pode participar de sociedade empresária e receber dividendos, sendo-lhe vedado apenas exercer atos de gestão

Operações envolvendo o resort Tayaya

A nota detalha que a Maridt integrou o grupo Tayaya Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025 Segundo o gabinete, a participação foi encerrada por meio de duas operações sucessivas: a venda de cotas ao Fundo Arllen, em 27 de setembro de 2021, e a alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding, em 21 de fevereiro de 2025

O documento enfatiza que “tudo foi devidamente declarado à Receita Federal do Brasil e que todas as vendas foram realizadas dentro de valor de mercado” e reforça que “todos os atos e informações da Maridt e de seus sócios estão devidamente declarados à Receita Federal do Brasil sem nenhuma restrição”

Em relação à ação que trata da compra do Banco Master pelo BRB, o gabinete esclarece que o processo foi distribuído a Toffoli em 28 de novembro de 2025, quando “há muito a Maridt não fazia mais parte do grupo Tayaya Ribeirão Claro”

Negativa de vínculo pessoal

O comunicado também aborda a relação com Daniel Vorcaro. Segundo a nota, o ministro “desconhece o gestor do Fundo Arllen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro”

Por fim, o gabinete reafirma que não houve qualquer repasse direto ao magistrado por parte de Vorcaro ou de Fabiano Zettel, reiterando que todas as movimentações envolvendo a empresa da qual é sócio foram declaradas e obedeceram às normas legais e fiscais vigentes