Vorcaro, do Banco Master, detona Bolsonaro após publicação: "idiota"

247 - Mensagens atribuídas ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam irritação com uma postagem de Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais sobre uma suposta fraude envolvendo a instituição financeira. Em conversas registradas no celular do empresário, ele critica a publicação e relata o impacto da repercussão nas redes sociais. As mensagens foram obtidas pela Folha de São Paulo, que revelou o conteúdo das conversas mantidas por Vorcaro com sua namorada, a influenciadora Martha Graeff.

Nos diálogos, datados de 13 de julho de 2024, o empresário afirma ter recebido grande volume de mensagens após a postagem de Bolsonaro. "O pior de ontem foi o bolsonaro postado. Recebi mais de mil msgs instagram", escreveu.

Mensagens mostram irritação com postagem de Bolsonaro

A reação ocorreu após Bolsonaro compartilhar uma reportagem publicada pelo jornal O Globo. O texto relatava que gerentes da Caixa Econômica Federal teriam perdido o emprego depois de barrar uma operação considerada arriscada e atípica no valor de R$ 500 milhões, relacionada à compra de títulos do Banco Master.

Ao comentar o caso, Bolsonaro escreveu: "Os senhores não leram errado. Impediram de acontecer e foram DEMITIDOS. Não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações."

Nas mensagens trocadas com Martha Graeff, Vorcaro reagiu de forma crítica à publicação. "Idiota", afirmou. Em seguida, acrescentou: "Depois todos os amigos, o próprio ciro [Nogueira] ligou. Mas nao tinha como tirar. Cara é um beócio. Alguém falou que era coisa PT ele postou". A influenciadora respondeu na conversa: "Ahhhhh entendi. Twitter é terra de ninguém".

Repercussão da publicação nas redes sociais

Segundo o próprio empresário relatou na conversa, a postagem do ex-presidente provocou forte repercussão online, com grande volume de mensagens enviadas a ele por meio das redes sociais. Vorcaro afirma ter recebido mais de mil mensagens no Instagram após a publicação.

Ciro Nogueira comenta relação com empresário

Nas mensagens, Vorcaro menciona o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, descrito pelo empresário como um "grande amigo". O parlamentar é conhecido por sua proximidade política com Bolsonaro.

Procurado pela Folha de São Paulo, o senador respondeu por meio de sua assessoria de imprensa. Segundo a nota, ele mantém contato por mensagens com muitas pessoas. "O que o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas". A assessoria também afirmou que o senador não tem preocupação em relação às apurações envolvendo o empresário. "Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração".